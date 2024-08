Mayra Dugaich Beyoncé narra comercial das Olimpíadas em homenagem a Simone Biles

Na última quinta-feira (1), a cantora Beyoncé narrou um comercial para o canal NBC em homenagem a Simone Biles . Ele foi exibido antes da transmissão nos Estados Unidos das finais gerais da ginástica feminina dos Jogos Olímpicos de Verão de Paris em 2024.

“Vamos falar sobre poder. Porque, na verdade, é disso que trata esta história” , começa Beyoncé. “Poder físico: sua beleza, sua maravilha. A maneira como isso nunca para de surpreender você. Depois, há o poder espiritual, do tipo que realmente importa. O poder que você não pode ver, apenas sentir. O poder que você precisa naqueles momentos em que a vida fica um pouco de lado para você. E, claro, poder duradouro. Apenas alguns poucos sabem como é chegar ao topo e permanecer lá. E, de alguma forma, continue melhorando.”

O comercial traça a carreira lendária da ginasta, desde imagens caseiras dela praticando back flips até vitórias olímpicas anteriores. A narração de Beyoncé elogia não apenas o talento e capacidade atlética de Simone, mas também sua resiliência.

Vale lembrar que em Paris, Simone Biles representou os Estados Unidos ao lado de Jordan Chiles, Sunisa Lee, Jade Carey e Hezly Rivera, tornando-se a quarta ginasta artística americana a competir em três Jogos Olímpicos.

Com este novo comercial, Beyoncé marca sua segunda aparição nas Olimpíadas deste ano. O ícone pop apresentou a equipe dos EUA durante a cerimônia de abertura com uma versão reformulada de Ya Ya , uma música de seu disco Cowboy Carter, que esteve no topo da Billboard 200 e alcançou a posição 39 na Billboard Hot 100.

De acordo com a Billboard, outra faixa de Cowboy Carter faz a trilha sonora do comercial é Just for Fun.

“Simone Biles me inspira e tenho certeza que ela inspira você também” , continuou Beyoncé. “ Tanta confiança em sua força, tanta beleza em seu poder, uma grande lição em sua história. Brilho, não é fácil. O ouro pode ser uma jornada e tanto. E a maior de todos os tempos está disposta a colocar esse título em risco toda vez que ela sai por aí. Dê o seu melhor, mundo. Ela está pronta para você.”

Fundação de Beyoncé doa R$ 150 mil em bolsas estudantis para Salvador

A cantora Beyoncé , através de sua fundação BeyGOOD , anunciou que está doando R$ 150 mil em bolsas para estudantes de Salvador, na Bahia.

O programa, que se chamará “Bolsas Renaissance 2024” , é uma iniciativa da ONG fundada pela artista em 2013, que tem como objetivo apoiar jovens em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com a regulamentação do programa serão selecionados 15 estudantes da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) , cada um recebendo uma bolsa de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), em parcela única.