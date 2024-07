Mayra Dugaich Slash compartilha homenagem comovente à enteada Lucy-Bleu

No último sábado (27), Slash postou uma homenagem comovente à falecida enteada Lucy Bleu-Knight, que morreu em Los Angeles em 19 de julho de causas ainda não reveladas. O guitarrista e estrela solo do Guns N’ Roses escreveu sobre sua angústia pela perda da enteada.

“Meu coração está permanentemente fraturado. Nunca vou parar de sentir sua falta e de lembrar que farol de felicidade, riso, criatividade e beleza você sempre foi. e ainda são. A luz mais brilhante na vida de tantos que tanto te amaram. Encontro consolo na esperança de que você esteja em paz agora. Eu vou te amar eternamente. #LBK”, escreveu.

No dia 22 de julho, Slash anunciou ela, filha de Meegan Hodges, e seu ex, Mark Knight, havia morrido. Nenhuma informação sobre a causa da morte foi divulgada até o momento. O legista adiou o anúncio enquanto conclui testes adicionais. Em sua postagem original, Slash chamou Knight de " uma artista incrivelmente talentosa, uma sonhadora apaixonada e uma alma encantadora, adorável e doce ”, observando que ela “faleceu pacificamente”.

A última homenagem de Slash atraiu comentários de apoio e condolências de alguns de seus colegas músicos, incluindo Lenny Kravitz, que escreveu: “ minhas mais profundas condolências, irmão. E sim, ela ainda É! Amor para a família”, com o guitarrista do Rage Against the Machine, Tom Morello, acrescentando: “ Ahh, sinto muito, meu amigo. Amo você e sua família. ” Outros que ofereceram palavras gentis incluíram o ex-baixista do Megadeth David Ellefson, o skatista Christian Hosoi, o ex-apresentador do Headbangers Ball Riki Rachtman, o ator Jason Momoa e Fergie, entre outros.

De acordo com a Billboard, horas antes de postar sobre a morte de Lucy, Slash anunciou o cancelamento de quatro datas de seu S.E.R.P.E.N.T. tour, “ devido a circunstâncias imprevistas ”.

Quem era Lucy-Bleu?



Nascida em 6 de dezembro de 1998, Lucy-Bleu era filha de Meegan Hodges e Mark Knight, enteada de Samantha Somers Knight e Slash, e irmã de Scarlet Knight, além de meia-irmã de London e Cash Hudson. Ela faleceu pacificamente em Los Angeles em 19 de julho de 2024.

Meegan Hodges, mãe de Lucy, também compartilhou a mesma declaração em seu Instagram, acompanhada das palavras “Eu te amo” . Lucy-Bleu tinha uma presença significativa nas redes sociais, com 35 mil seguidores no Instagram, e trabalhava na Electric Lady Management, um braço de talentos de um estúdio de gravação.

Confira: