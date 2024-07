Marcelo de Assis [object Object]

A causa da morte da lendária cantora irlandesa Sinead O’Connor (1966-2023) foi revelada após 1 ano de sua morte , aos 56 anos sem sua residência em Londres , no dia 26 de julho de 2023 . Ela foi encontrada inconsciente em sua residência pela polícia britânica

Em janeiro deste ano, os legistas confirmaram que ela morreu de causas naturais , mas agora foi revelado que sua certidão de óbito afirma que ela morreu de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) , além de asma .

Os legistas também afirmaram que Sinead O’Connor sofria de uma “infecção do trato respiratório de baixo grau”, de acordo com informações do jornal Irish Independent .

O funeral de Sinead O’Connor aconteceu em 2023 na cidade de Bray , com a presença de Bob Geldof e Bono .

“Ela era uma grande amiga minha” , disse ele. “Algumas das mensagens (que ela enviou) estavam carregadas de desespero, tristeza e aflição, e algumas eram extasiantemente felizes. Ela era assim” , disse Bob Geldof, em uma entrevista no Cavan Calling Festival , na cidade irlandesa de Cavan , revelando um de seus últimos diálogos com a cantora.

Sinead chegou a falar abertamente de seus problemas de saúde mental , admitindo que ela tentou tirar a própria vida pelo menos oito vezes.

A eterna voz de Nothing Compares 2 You deixa três filhos: Jake , de 37 anos, Roisin , de 29 e Yeshua , de 18.

Músico britânico recebeu textos angustiantes de Sinéad O’Connor antes da morte

Bob Geldof , um dos músicos mais importantes do Reino Unido e idealizador do grupo Band Aid , além dos megaconcertos Live Aid e Live8 , revelou que recebeu textos “carregados de desespero” da saudosa Sinéad O’Connor antes de sua morte.

Geldof , que também foi vocalista do Boomtown Rats , homenageou a falecida cantora de Nothing Compares 2 U durante um show da banda no festival Cavan Calling na Irlanda, no dia 29 de julho de 2023.

“Não há outra opção, como todos vocês sabem, do que apenas continuar”, iniciou Bob Geldof . “Muitas, muitas vezes Sinéad estava cheia de uma terrível solidão e um terrível desespero. Ela era uma grande amiga minha. Estávamos conversando até algumas semanas atrás. Algumas de suas mensagens eram carregadas de desespero, desespero e tristeza e algumas eram entusiasticamente felizes. Ela era assim”, concluiu o músico.

Sinéad O’Connor morreu um ano e meio depois que Shane , seu filho de 17 anos , tirou a própria vida, enquanto Geldof perdeu sua ex-mulher Paula Yates e sua filha Peaches Geldof para as overdoses de heroína em 2000 e 2014, respectivamente.

Em sua apresentação na Irlanda, Bob Geldof , usou uma camiseta com a imagem de Sinéad ‘Connor para homenagear a amiga na ocasião.