Laís Seguin Olivia Rodrigo conhece Mariah Carey durante turnê do álbum Guts

Mariah Carey compartilhou em seu perfil no Instagram fotos deslumbrantes de um encontro especial com Olivia Rodrigo . A cantora de Fantasy , de 55 anos, estava radiante ao lado de suas gêmeas Monroe e Moroccan, de 13 anos, enquanto conheciam a jovem estrela de 21 anos, conhecida pelo sucesso Driver’s License , durante sua turnê mundial Guts .

Carey optou por um vestido tipo camiseta cinza escuro brilhante com estampas coloridas, complementando o visual com meia-calça preta e botas pretas de cano alto. Seus cabelos longos estavam repartidos ao meio, caindo suavemente sobre os ombros, e ela usava pulseiras chamativas em cada pulso. A maquiagem foi clássica, com cílios volumosos, sombra clara nos olhos, blush quente nas maçãs do rosto e batom nude acetinado.

Olivia Rodrigo estava vestida com uma camisa branca curta com a frase “Paz! Paz na cidade” em letras laranja, short prateado brilhante e meia-calça preta transparente com estampas de estrelas. Ela completou o visual com vários colares e seus cabelos castanhos soltos. Monroe, filha de Mariah, também teve a chance de tirar uma foto com Olivia, usando uma blusa ombro a ombro em apoio à turnê Guts World Tour .

Na legenda da postagem, Mariah expressou sua admiração por Olivia, escrevendo: “Estamos OBSESSIONADOS por @oliviarodrigo”, acompanhada de emojis de fogo e coração vermelho. A cantora de Obsessed também usou seus stories do Instagram para mostrar seu conjunto atraente, posando em um corredor com sua blusa brilhando sob as luzes.

Embora não esteja claro exatamente quando o encontro aconteceu, Olivia se apresentou recentemente em Oklahoma City e Kansas City, com a próxima parada da turnê marcada para Denver. Olivia Rodrigo já havia declarado ser fã de Mariah Carey em uma entrevista à Wired no ano passado, onde expressou sua esperança de transmitir emoção através de sua voz, mencionando Mariah como uma referência.

Mariah Carey, por sua vez, continua ocupada com sua residência Celebration of Mimi em Las Vegas, com apresentações agendadas até o final deste ano e início de 2025.

Olivia Rodrigo convidou Tyler Childers

Durante a parada da sua turnê Guts World Tour em Lexington, Kentucky, a cantora Olivia Rodrigo surpreendeu os fãs ao convidar Tyler Childers para uma performance especial. Juntos, eles apresentaram o single indicado ao Grammy, All Your’n . “Sou um grande fã dele e acho que essa música que estamos prestes a cantar é uma das minhas canções de amor favoritas de todos os tempos”, comentou Olivia antes da performance.

A Guts World Tour de Olivia tem contado com uma série de artistas convidados, como Lily Allen , Sheryl Crow e Noah Kahan . De acordo com a Billboard, Olivia já conquistou três sucessos no topo das paradas da Billboard Hot 100: Vampire, Good 4 U e Drivers License , que liderou as paradas por oito semanas.