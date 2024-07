Laís Seguin Noah Cyrus se reencontra com a mãe três anos após briga familiar

Tish Cyrus e sua filha Noah Cyrus foram vistas em Los Angeles, nos Estados Unidos, marcando a primeira reunião pública entre elas em três anos. O encontro ocorre em um momento de intensos conflitos familiares e especulações sobre relacionamentos amorosos. Elas foram flagradas no Encino Financial Center, um local conhecido por oferecer consultoria jurídica e financeira.

Testemunhas relataram ao Daily Mail que a dupla passou mais de duas horas no centro, e foram vistas com Tish colocando a mão no ombro de Noah enquanto entravam no prédio. O reencontro surge após uma série de eventos turbulentos na vida familiar dos Cyrus. Recentemente, o ex-marido de Tish, Billy Ray Cyrus , fez declarações polêmicas contra ela e suas filhas, especialmente Miley .

Em um discurso carregado de palavrões, Billy Ray criticou severamente sua ex-esposa e sua filha, chamando-as de “vagabundas” e referindo-se a Tish de maneira desrespeitosa. Além das críticas de Billy Ray, o relacionamento amoroso de Tish também tem sido um foco de controvérsia. Ela casou-se com o ator Dominic Purcell, de Prison Break, em uma cerimônia realizada na casa de Miley em agosto de 2023.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Noah Cyrus (@noahcyrus)

Noah e o antigo relacionamento com Dominic

Noah, que foi vinculada romanticamente a Dominic antes de seu casamento com Tish, não compareceu à cerimônia, alimentando especulações sobre a rixa entre mãe e filha. Rumores indicam que Noah estava chateada com o que considerava um “roubo” de seu ex-namorado, embora fontes da família aleguem que os detalhes do relacionamento entre Noah e Dominic foram exagerados.

Em meio a esses conflitos, Tish tem enfrentado dificuldades para manter a harmonia familiar. De acordo com fontes, ela tem tentado reparar o relacionamento com Noah, mas as tensões permanecem. Recentemente, a mídia noticiou que Tish teria até mesmo contratado segurança para evitar a presença de Noah em eventos familiares, uma alegação que reforça a tensão entre as duas.

Enquanto isso, Noah, que tem sido leal ao pai Billy Ray, continua lidando com as repercussões dessa complicada dinâmica familiar. A situação entre Tish e Noah continua a evoluir, com ambos tentando encontrar uma forma de resolver suas diferenças enquanto lidam com as críticas externas e os desafios pessoais.

O reencontro entre mãe e filha é um passo significativo, mas a resolução completa da disputa familiar pode ainda estar longe. As atualizações sobre essa situação tumultuada serão acompanhadas de perto, à medida que Tish e Noah buscam restaurar o relacionamento e superar as dificuldades enfrentadas nos últimos anos.