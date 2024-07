Laís Seguin Selena Gomez reage a especulações sobre cirurgia plástica

Selena Gomez , de 32 anos, desmentiu mais uma vez os rumores de que passou por cirurgias estéticas. A cantora e atriz, que já negou várias vezes ter feito procedimentos plásticos, esteve ativa no TikTok no último fim de semana e respondeu a um vídeo de Marissa Barrionuevo, uma criadora de conteúdo e assistente médica em um consultório de cirurgia plástica.

Barrionuevo tem uma série onde compartilha fotos de celebridades antes e depois de possíveis tratamentos cosméticos. Em um vídeo de 2023, ela compartilhou fotos de Gomez, mas se recusou a comentar sobre possíveis cirurgias plásticas, mencionando os problemas de saúde da cantora, como o lúpus, que podem causar grandes mudanças na aparência. No sábado, a cantora expressou sua frustração nos comentários.

“Sinceramente, odeio isso”, escreveu a estrela de Only Murders in the Building . “Eu estava de listras por causa de uma crise. Tenho Botox. É isso. Me deixem em paz.” Em resposta, Barrionuevo usou o comentário de Gomez para criar um novo vídeo, desculpando-se por qualquer incômodo causado.

Selena Gomez e o lúpus

“Eu te adoro”, disse Barrionuevo, “eu realmente quero o melhor, então peço desculpas se isso te irritou de alguma forma.” Ela também legendou o vídeo com um pedido de desculpas e explicou que decidiu parar de fazer vídeos desse tipo no ano passado devido ao impacto negativo. Gomez, que foi diagnosticada com lúpus em 2014 e passou por um transplante de rim em 2017, respondeu nos comentários, garantindo que estava tudo bem.

“Eu te amo”, comentou Gomez. “Não é sobre você. Eu só fico triste às vezes.” Em 2019, Gomez falou sobre os desafios internos e externos que enfrentou após ganhar peso como efeito colateral do lúpus e dos medicamentos prescritos. O lúpus é uma doença autoimune que faz o sistema imunológico atacar tecidos e órgãos saudáveis.

Durante uma aparição em um podcast, Gomez comentou sobre o impacto do “body-shaming” e como sua flutuação de peso a fez perceber mais sobre a imagem corporal. Recentemente, em 2023, ela usou as redes sociais para responder aos críticos que zombaram de sua aparência no Globo de Ouro.

“Tenho tendência a reter muito peso de água e isso acontece muito normalmente. Depois, quando paro de tomar a medicação, tenho tendência a perder peso”, explicou Gomez sobre as variações que experimenta. “Eu só quero que as pessoas saibam que você é linda e maravilhosa”, continuou. “E sim, temos dias em que talvez nos sintamos mal, mas eu prefiro ser saudável e cuidar de mim mesma. Meus medicamentos são importantes e acredito que eles me ajudam.”