Portuguesa Cuca Roseta se une a Zeca Pagodinho na releitura do clássico ‘Arranha-céu’

A cantora portuguesa Cuca Roseta se uniu ao lendário sambista Zeca Pagodinho na inédita releitura do clássico da seresta Arranha-céu , que já está disponível nas plataformas digitais pela Som Livre .

O dueto entre a fadista e o compositor foi gravado no Rio de Janeiro , no estúdio Visom , e vai integrar o primeiro álbum que Cuca Roseta lançará no Brasil , em setembro .

Cuca Roseta celebrou o encontro com Zeca Pagodinho no qual a artista considera uma “voz eterna” : “Arranha-céu, essa obra-prima de Silvio Caldas, renasce numa partilha entre o Fado português e a voz eterna de Zeca Pagodinho. Uma história tão actual com um poema de cortar a respiração, um desenho genial de sentimentos profundos” , celebra.

E continua: “Zeca tem essa voz e presença que já ressoam em nossas veias desde que viemos ao mundo: é como um som primordial da natureza, contando histórias como ninguém. Se algum dia sonhei esse presente da vida? Não, está muito para lá do meu sonho”.

A gravação contou com a participação do craque Marcelo Caldi se revezando entre o acordeão e o piano, em arranjo delicado que destaca a interpretação da dupla.

O álbum inédito de Cuca Roseta , que tem produção e seleção de repertório de João Mário Linhares , sela a aproximação da portuguesa com a música brasileira: além de Zeca Pagodinho, Seu Jorge e Zé Renato participam em outros dois duetos.

Compositores como Tom Jobim, Dori Caymmi e Paulinho Moska também fazem parte do repertório.

Tendo cantado em mais de 50 países neste ano, Cuca Roseta também celebra 15 anos de carreira , um momento perfeito para mergulhar no cancioneiro brasileiro.

Antes de dueto com Cuca Roseta, Zeca Pagodinho lança versão ao vivo de ‘Camarão que Dorme a Onda Leva’

O lendário sambista Zeca Pagodinho lançou nos últimos dias uma versão ao vivo para o clássico Camarão que Dorme a Onda Leva , gravada ao vivo no Estádio Nilton Santo s, o Engenhão como parte do projeto Zeca Pagodinho – 40 Anos – Ao Vivo . A faixa já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music .

Gravado pela saudosa Beth Carvalho , em 1983, no disco Suor no Rosto , o samba é responsável por lançar Zeca Pagodinho , que até então era apenas conhecido no eixo Rio-SP, em todo país, após a participação do sambista em um clipe da cantora exibido em um programa de projeção nacional.

“A primeira vez que vi Zeca foi chegando no Cacique de Ramos, magrinho, com cavaco dentro de uma sacola de supermercado. Quando ele começou a cantar ‘Camarão que dorme a onda Leva’, me conquistou no ato. Falei pra ele: ‘Vou gravar essa música no meu próximo disco e você vai comigo’. No dia da gravação ele, que nunca tinha entrado em estúdio, estava nervoso e eu disse: ‘Zeca, fecha os olhos, finge que você está na roda de samba do Cacique’, e ele se soltou. Quem ganhou foi o Brasil”, disse Beth Carvalho em depoimento.

Camarão que Dorme A Onda Leva representa um marco na trajetória 40 anos de carreira de Zeca Pagodinho e agora com nova interpretação e sonoridade, celebra a obra do sambista

