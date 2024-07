Laís Seguin Katy Perry compartilha detalhes do casamento com Orlando Bloom

Katy Perry e Orlando Bloom estão finalmente prontos para dizer “sim”. A cantora confirmou recentemente que está noiva do ator, e o casal está organizando um casamento luxuoso, após vários adiamentos devido à pandemia de Covid-19. Durante uma entrevista ao Heart Radio Breakfast, ela compartilhou detalhes emocionantes sobre os preparativos do casamento.

“Estamos noivos, sim. Eu ia me casar e então a Covid aconteceu e agora tenho um crédito muito grande em um local que vou usar”, revelou a cantora. Inicialmente, o casamento estava previsto para 2020, no mesmo ano em que o casal recebeu sua filha, Daisy, em agosto. Katy mencionou que precisou fazer ajustes no vestido de noiva, originalmente desenhado para quando estava grávida.

“Eu estava grávida na época, então o vestido é diferente agora. Vamos refazer tudo”, disse ela. Além dos planos para o casamento, Katy Perry também tem grandes expectativas para seu aniversário de 40 anos em outubro. Ela também está preparando uma grande turnê mundial antes do lançamento de seu sétimo álbum, intitulado 143 .

“Estou organizando uma grande turnê, que será anunciada em breve, e vou ver o mundo novamente”, disse Katy. Katy e Orlando têm uma história de relacionamento cheia de altos e baixos. Eles se conheceram em 2016, durante uma briga por um hambúrguer. Após confirmarem o relacionamento ainda naquele ano, passaram por um breve rompimento em 2017, mas mantiveram-se amigos.

Em 2018, eles se reconciliaram, e em 2019, anunciaram o noivado. O casal deu as boas-vindas à filha Daisy em 2020 e agora se preparam para selar a união com um casamento luxuoso. Orlando Bloom é conhecido por seus papéis icônicos como Will Turner em Piratas do Caribe , Legolas em O Senhor dos Anéis e O Hobbit , além de sua atuação em Tróia .

Katy Perry, por sua vez, também está entusiasmada para retornar aos palcos. “Tive minha filha e a Covid aconteceu antes disso, então fiquei muito tempo longe, mas estou animada para levar minha alegria e luz ao mundo novamente”, concluiu a cantora.

Katy Perry responde críticas

Após o lançamento do videoclipe de Woman’s World , algumas críticas surgiram, sugerindo que o vídeo parecia uma tentativa de criar um hino feminista. No vídeo, Katy aparece vestida como uma garota pin-up trabalhando em um canteiro de obras, até ser atingida por uma bigorna. A partir daí, ela surge em um mundo apocalíptico liderado por mulheres, causando caos divertido ao lado de suas companheiras.

Vale mencionar que a faixa foi co-produzida por Dr. Luke , que foi acusado de abuso sexual por Kesha . Em 2023, Kesha e Dr. Luke encerraram a batalha legal que durou nove anos. Katy comentou sobre o conceito do vídeo: “Estamos apenas nos divertindo sendo um pouco sarcásticos com isso. É muito pastelão e direto”. A primeira metade do clipe mostra dançarinas de biquíni, Katy bebendo uísque e elas fingindo usar mictórios.

“Com esse set, é tipo, ‘Não estamos falando do olhar masculino, mas realmente estamos falando do olhar masculino’, e estamos exagerando porque estou prestes a ser esmagada. Isso representa uma reinicialização para mim e minha ideia de divino feminino, levando-nos a um mundo totalmente diferente”, explicou. Ela concluiu dizendo: “Queríamos que o vídeo começasse parecendo um típico vídeo pop super brilhante, e é isso que ele é”.