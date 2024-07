Laís Seguin Viúva de Mr. Catra se casa seis anos após morte do cantor

Silvia Catra, viúva do icônico funkeiro Mr. Catra , surpreendeu os seguidores ao anunciar seu novo casamento nas redes sociais. Silvia, mãe de alguns dos filhos do cantor que faleceu em setembro de 2018, revelou que está vivendo um relacionamento com o carioca André Luiz.

“Estou muito grata por ter você na minha vida. Te amo”, escreveu Silvia na legenda de uma foto do casal, publicada nesta sexta-feira (26) em seu perfil no Instagram. Além disso, ela atualizou seu perfil para indicar que está “casada” e marcou o atual marido na postagem.

Silvia e Mr. Catra foram casados por 23 anos. Juntos, tiveram cinco dos 32 filhos do cantor, que faleceu após lutar contra um câncer de estômago. Mr. Catra tinha um relacionamento poligâmico, com três esposas no total, além de diversos outros relacionamentos fora do casamento, acumulando 32 filhos e quatro netos. Em 2021, Silvia compartilhou em uma entrevista ao podcast Cortes de Barba que perdoou 27 traições de Mr. Catra.

“As pessoas falam: ‘Nossa, como você suportou?’. Eu não achava tão ‘nossa’. Se você for olhar ao redor, isso acontece nas melhores e piores famílias. É muita hipocrisia dizer que eu fui corna e não perdoei. Toda mulher foi corna uma vez e quando ama você perdoa. A pessoa é que é abusada e abusa do perdão. Eu perdoei 27 vezes”, afirmou Silvia.

Filha de Mr. Catra homenageou o pai em EP

Raissa, filha do renomado funkeiro Mr. Catra, está pronta para trilhar seu próprio caminho na música com o lançamento de seu primeiro EP, Amores e Desamores . O projeto, que conta com sete faixas, estará disponível nas plataformas digitais e promete entregar uma mensagem poderosa de empoderamento feminino. Na capa do EP, Raissa homenageia seu pai ao recriar uma foto icônica dele.

O EP Amores e Desamores oferece uma experiência musical variada, explorando gêneros como pop, trap, rap, drill e love song. Raissa explica que seu estilo musical é difícil de definir: “Estamos muito acostumados a separar as coisas sempre em caixas específicas, mas costumo dizer que o meu estilo musical é a música. Não me limito e nunca me limitei… Isso está bem traduzido no meu EP, que chega revelando muito da minha identidade como artista”, afirmou ao jornal Extra.

Raissa também ressalta a influência de seu pai em sua trajetória artística: “Além de refletir muito do legado deixado pelo pai para mim, porque, do jeitão dele, sempre foi um cara que deixou a gente se expressar da forma que quiséssemos. E assim, como ele, hoje uso a minha arte para me comunicar com o público, que pode esperar neste projeto uma certa sofrência, com uma pitada de empoderamento e muita volta por cima”.