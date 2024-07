The Music Journal Brazil [object Object]

O DJ e produtor Tiësto se une à cantora e compositora Alan Springsteen , pertence ao cast da Sony Music Nashville , para o inédito single Hot Honey , já disponível em todas as plataformas digitais pela Warner Music , via Atlantic Records .

O clipe de Hot Honey estreou oficialmente na MTV dos EUA e sua musicalidade combina o som eletrônico característico de Tiësto , e sua capacidade de experimentar uma ampla variedade de gêneros, com o tom soulful do country e a composição de alto nível que posicionaram Springsteen como uma artista em ascensão dentro da country music .

“Sempre fui atraído pela autenticidade e vulnerabilidade da música country, então, quando tive a oportunidade de me juntar a Alana Springsteen para fazer uma música de dança country, agarrei-a imediatamente!” , disse Tiësto . “Alana tem uma voz incrível, que é exatamente a textura que essa música precisava, e respeito suas habilidades como compositora, bem como sua arte. Este é um som e direção diferentes para mim, mas como você sabe, gosto de explorar todos os diferentes gêneros e direções na música de dança! Espero que você aproveite essa música tanto quanto nós gostamos de criá-la”, completa.

“Com que frequência você tem a chance de colaborar com um dos DJs mais icônicos de todos os tempos? Quando Tiësto entrou em contato para ver se eu queria ser parceira dele em ‘Hot Honey’, vi isso como uma oportunidade revigorante. Sempre adorei explorar sonoramente e poder fazer isso com música de dança enquanto permanecia fiel às minhas raízes Country – isso é o que me excita como artista e compositora” , compartilha Springsteen . “Estou honrada que Tiësto confiou em mim com esta música, e mal posso esperar para cantá-la ao vivo em um de seus shows insanos”.

Tiësto recebeu Disco de Platina Duplo no Brasil pelo álbum ‘Drive’

Um dos maiores nomes da cena eletrônica, o DJ Tiësto recebeu da Warner Music Brasil , no dia 12 de outubro de 2023, um Disco de Platina Duplo pelo álbum Drive , que já ultrapassa a marca de 119 milhões de streams no país.

A homenagem, que aconteceu antes de sua apresentação como atração principal na primeira noite do Tomorrowland Brasil 2023 , na cidade de Itú , no interior de São Paulo , celebra ainda mais de 378 milhões de streams do artista no Brasil.

Tiësto também uniu forças naquele ano com os artistas BIA e 21 Savage para o lançamento do novo single Both , combinando o poder de uma estrela com melodias e letras contagiantes.

Confira: