Rebecca reafirma seu estilo ousado no funk de 'Do Jeito Que Eu Quero'

A cantora Rebecca está de volta com um novo lançamento que promete esquentar as playlists. Trata-se do single Do Jeito Que Eu Quero que foi disponibilizado nesta sexta-feira (26), e fará parte do seu primeiro álbum de estúdio da artista.

A faixa é um funk pulsante e provocativo que reafirma o estilo ousado e sensual de Rebecca, e conta com a participação do cantor GW e do grupo Os Quebradeiras .

A letra da música não deixa dúvidas sobre o empoderamento feminino e a liberdade de expressão sexual, temas que a cantora aborda com frequência em suas canções. Com versos sensuais, Rebecca exalta a autonomia da mulher sobre seu próprio corpo e desejos.

A batida envolvente e a produção de alta qualidade se unem à voz marcante de Rebecca , criando uma atmosfera irresistível para quem gosta de funk. A música descreve cenas de um relacionamento intenso e apaixonado, onde a química entre os parceiros é inegável.

Rebecca destaca ainda a importância da liberdade de escolher e viver suas próprias experiências, a artista não tem medo de explorar suas fantasias e colocar sua identidade nas letras.

Com Do Jeito Que Eu Quero , Rebecca reafirma seu espaço no cenário do 150 bpm e mostra mais um pouquinho do que está por vir.

A expectativa para o próximo álbum só aumenta, prometendo trazer mais hits e resgatar a sonoridade do funk proibidão que apresentou a artista ao público.

Rebecca se emociona ao levar filha para conhecer princesa negra na Disney

Rebecca se emocionou durante uma visita à Walt Disney World , em Orlando , nos EUA, onde ela está aproveitando uma viagem especial ao lado de sua família e de sua filha Morena , de 6 anos , para conhecer Tiana, a primeira princesa negra do estúdio de animação Disney .

O momento foi registrado pela cantora, que compartilhou os bastidores do encontro entre Morena e a personagem. Na gravação, a cantora pergunta à filha se Tiana é sua princesa favorita e se ela choraria ao vê-la. Emocionada, a pequena confirma.

Ao ver a reação da filha diante da personagem, Rebecca não conseguiu segurar as lágrimas. Em suas redes sociais, ela expressou sua emoção e agradeceu à personagem por sua representatividade.

“Esse momento aqui eu me acabei de chorar. Tiana, queria dizer que não tenho palavras [para dizer] , o que você representa não só pra mim, mas pra essa nova geração que é a da minha filha” , escreveu a artista.

Em seguida, Rebecca posou ao lado da personagem, celebrando a beleza e importância de Tiana : “A princesa mais linda” , destacou, ressaltando a relevância da representatividade negra.

Confira: