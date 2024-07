Juliana Gomes Membro do NCT Dream não virá para show no Brasil

Nesta quinta-feira (25), a Live Nation , produtora responsável por trazer o NCT Dream ao Brasil, revelou que o integrante Renjun não participará da apresentação que ocorrerá em São Paulo, no dia 02 de setembro. De acordo com a empresa, o artista ficará afastado por um tempo por problemas de saúde.

No comunicado foi informado que os outros seis integrantes do grupo – Mark , Jeno , Haechan , Jisung , Jaemin e Chenle – seguem confirmados para retornarem ao país. Vale destacar que essa é a segunda vez que o grupo de k-pop se apresentará no Brasil. A primeira passagem de NCT Dream pelo solo brasileiro ocorreu em julho de 2023.

Show do NCT Dream no Brasil: Local, ingressos e mais

NCT Dream retornará para um show único no Brasil . Marcado para o dia 02 de setembro , o grupo se apresenta no Espaço Unimed , em São Paulo . Os ingressos custam a partir de R$ 395 e estão disponíveis para compra no site da Ticketmaster .

• Soundcheck Pacote VIP: R$ 1.726 (inteira) e R$ 1.331 (meia-entrada);

• Pista Premium: R$ 790 (inteira) e R$ 395 (meia);

• Mezanino: R$ 850 (inteira) e R$ 425 (meia);

• Camarote: R$ 840 (inteira) e R$ 420 (meia).

O pacote VIP da turnê dá o direito a um ingresso Pista Premium, acesso ao pré-show Soundcheck, presente VIP exclusivo e cordão VIP exclusivo. Além disso, ele também dá direito a outros benefícios, como acesso antecipado para compra de merchandisings e entrada antecipada ao local do evento.

Para quem não conhece, o NCT Dream é um grupo masculino sul-coreano, criado pela SM Entertainment em 2016, que conta ainda com os subgrupos NCT 127 , NCT U e WayV . Originalmente com formação rotativa, o Dream não tinha membros fixos, mas isso mudou quando os integrantes se tornaram adultos – suspendendo a prática do sistema rotacional em 2020. Essa mudança foi marcada pelo lançamento do EP “Reload” , que definiu Mark , Renjun , Jeno , Haechan , Jaemin , Chenle e Jisung como os membros originais.