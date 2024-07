Laís Seguin Kelly Key revela que já comprou carro sem ter habilitação

Kelly Key compartilhou uma curiosidade com os fãs por meio do Instagram. A cantora, que tem 41 anos, contou que dirigia seu primeiro carro, um Peugeot 207, mesmo sem ter habilitação na época. “Muitas vezes eu ficava só com ele na garagem dando ré e andando para frente. Também gostava de lavar meu carrinho, aspirava e passava paninho para ficar brilhando!”, revelou ela.

A cantora também mencionou que personalizou o veículo com detalhes especiais. “Eu tinha capa de volante da Hello Kitty e ursos no pára-brisas”, recordou, mostrando seu carinho pelo carro. Além dessa lembrança, a artista também abordou seus planos futuros. Em uma postagem recente, Kelly Key revelou que está planejando sua aposentadoria.

Ela e o marido, Mico Freitas, atualmente moram em Angola com os filhos, mas pretendem se estabelecer em Portugal quando decidirem parar de trabalhar. “Nós estamos no Brasil de férias. Hoje vivemos em Angola (já faz três anos), e provavelmente iremos nos aposentar em Portugal. Por enquanto, mantemos esses três países como nossos. E, assim, seguimos transitando por eles sem cobranças”, escreveu ela.

Carreira e vida pessoal de Kelly Key

No final de 1999, Kelly Key cruzou o caminho de Dalmo Belloti, um empresário musical e diretor artístico da Sony Music, que estava em busca de uma jovem cantora para um novo projeto. Belloti queria lançar uma artista que misturasse música pop dançante e R&B com coreografias marcantes, em um estilo semelhante ao de Britney Spears. Ele propôs a Kelly a gravação de um disco demo, mas inicialmente ela rejeitou a oferta, pois não tinha a intenção de seguir a carreira de cantora e preferia ser apresentadora. Contudo, incentivada por seus pais, Kelly decidiu aceitar o convite.

Em 2000, Kelly gravou a demo com o produtor musical Cuca. A gravação foi enviada para várias gravadoras e chamou a atenção da Warner, que ofereceu a ela um contrato para cinco álbuns e projetos adicionais, dependendo do sucesso de sua carreira. Para criar uma identidade artística marcante, Kelly adotou o nome artístico Kelly Key, uma sugestão do fotógrafo Chico Audi durante um ensaio fotográfico. Ele acreditava que o nome simbolizava a “chave” para seu sucesso.

Em julho de 2002, Kelly Key viajou para Angola para realizar uma série de shows, onde conheceu o futebolista e empresário Jaime Pedro Freitas, conhecido como Mico. O encontro marcou o início de um relacionamento, com o casal começando a namorar em novembro do mesmo ano. Em janeiro de 2003, eles decidiram morar juntos. A união foi formalizada em uma cerimônia civil e religiosa realizada em 3 de março de 2004, na Igreja de Nossa Senhora da Candelária, no Rio de Janeiro. A celebração continuou com uma festa na casa de eventos Vila Riso, em São Conrado.