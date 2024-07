Laís Seguin Ex de Luan Santana recebe ataques por manter fotos com o cantor

A modelo Izabela Cunha, de 27 anos, está enfrentando uma onda de ataques nas redes sociais por manter algumas fotos antigas com seu ex-noivo, o cantor Luan Santana , em seu perfil. Os fãs de Luan têm insistido que Izabela deveria excluir esses registros, especialmente após o anúncio de que o artista está esperando seu primeiro filho com Jade Magalhães, com quem reatou neste ano.

Desde a notícia da gravidez, admiradores de Luan Santana passaram a explorar o perfil de Izabela, encontrando imagens em que ela aparece ao lado do cantor. Embora algumas fotos antigas estejam visíveis, a modelo não usa nenhuma delas como capa de publicação.

Apesar das críticas, alguns internautas defenderam Izabela, argumentando que a modelo tem o direito de manter os registros como parte de sua história pessoal. “Ela não precisa apagar suas memórias só porque o relacionamento terminou. Essas fotos fazem parte da vida dela”, comentou um seguidor.

A história de Luan e Jade é marcada por altos e baixos. O casal ficou junto por 12 anos, chegou a ficar noivo e terminou o relacionamento em 2020. Em 2021, Luan iniciou um namoro com Izabela Cunha, culminando em um noivado em julho de 2022. No entanto, o romance terminou em maio de 2023. Pouco tempo depois, em fevereiro deste ano, Luan e Jade reataram o relacionamento.

Luan Santana fala sobre a emoção de se tornar pai

Luan Santana compartilhou um vídeo emocionante ao lado de sua namorada, Jade Magalhães, revelando sua nova fase de vida como pai. Na legenda, o cantor expressou sua alegria e emoção com a paternidade. “Pai. Agora eu sou pai. Vocês que me conheceram como o meteoro da paixão agora me veem como pai. E, quer saber? Está sendo um prazer dividir minha história com vocês”, escreveu.

Ele continuou, destacando a importância dessa nova etapa: “Cheguei na parte da minha vida que tanto esperei. Tenho uma mãe maravilhosa cuidando de nós, um pai de respeito apoiando em tudo, uma irmã inteligentíssima, um amor pra vida toda, a diferença é que agora eu sou pai.” O cantor também agradeceu pelo apoio recebido: “Obrigado a todo mundo que enviou mensagens lindas e energias poderosas. Que Deus abençoe nosso bebê.”

A notícia da gravidez foi compartilhada pelo casal na última segunda-feira (22), após reatarem o relacionamento no início deste ano, enchendo de alegria fãs e amigos famosos com o anúncio.