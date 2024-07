Laís Seguin Simaria se emociona após fã tatuar o nome dela

Simaria Mendes recebeu uma tocante homenagem de uma fã na quarta-feira (24). A admiradora, Carla Brenna, decidiu eternizar seu carinho pela cantora com uma tatuagem especial. A arte na pele de Carla inclui o nome de Simaria junto com um trevo de quatro folhas, que simboliza os valores de esperança, fé, amor e sorte, atributos que a fã associa à artista.

Carla, que também é fã de Simone Mendes , irmã de Simaria, compartilhou sua decisão de tatuar o nome da artista nas redes sociais. “Reza a lenda que cada folha do trevo tem um significado: esperança, fé, amor e sorte. E se eu pudesse resumir o que a Simaria é pra mim seria um trevo. Te amo e agora te carrego comigo no coração e na pele!”, explicou.

Simaria, emocionada com a homenagem, expressou sua gratidão nas redes sociais: “Começando o dia já emocionada! Obrigada de coração, sou grata pelo carinho e respeito! Muito amor!” A cantora já havia recebido uma homenagem semelhante no ano passado, quando um fã tatuou seu nome, refletindo a profunda admiração que muitos têm por ela.

Recentemente, Simaria também ganhou destaque ao aparecer no palco durante um show de sua irmã, Simone Mendes, em Goiânia. A artista, que estava na cidade a passeio, aproveitou para assistir ao show e visitar sua sobrinha, Zaya, evidenciando a forte conexão familiar e profissional entre as irmãs.

Carreira de Simaria

Na década de 90, Simaria iniciou sua carreira como backing vocal do cantor Frank Aguiar , influenciando sua irmã Simone a seguir o mesmo caminho artístico. Em 2007, as irmãs formaram a banda Forró do Muído , que fez sucesso no Nordeste. No entanto, em 2012, elas decidiram deixar o grupo para seguir uma carreira solo e formaram a dupla Simone & Simaria . Esta parceria, que se destacou por seu sucesso, chegou ao fim em 2022. Enquanto Simone continuou sua carreira solo, Simaria optou por se afastar dos palcos para se dedicar aos filhos e à sua saúde vocal.

No campo pessoal, Simaria casou-se com o espanhol Vicente Escrig em 2007, após se conhecerem no Orkut. O relacionamento durou 14 anos e terminou em 2021. A relação entre as irmãs Simone e Simaria foi amplamente discutida pela mídia, especialmente quando Simaria se afastou dos palcos, levando a especulações sobre o fim da dupla e possíveis desentendimentos entre elas. Simaria comentou que o encerramento das atividades foi uma questão de “ciclo encerrado”, enquanto Simone indicou que Simaria estava cansada.