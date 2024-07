Juliana Gomes Shawn Mendes compartilha prévia de nova música

Shawn Mendes chegou com uma surpresa especial para os fãs através das redes sociais. Em seu Instagram, o cantor canadense divulgou uma prévia de sua nova música, intitulada “Isn’t That Enough” . A canção é uma das faixas de seu próximo álbum de estúdio, que ainda não recebeu um título oficial.

No vídeo, o artista aparece na companhia de alguns amigos, tocando um trecho da melodia em acústico. Em outra publicação, Shawn também compartilhou uma parte da letra. Nela, ele desabafa sobre ter um coração partido. Confira a tradução:

“Minhas mãos ainda tremem

Meu mente ainda está correndo

Meu coração ainda está se partindo em dois

Eu ainda estou mudando, meus amigos continuam pacientes

Minha mãe me liga para saber novidades

Isso não é suficiente?“

Vale lembrar que o astro pop está longe dos palcos desde 2022 , quando anunciou que daria um tempo na carreira musical para focar em sua saúde mental.

“Depois de alguns anos fora da estrada, eu senti que estava pronto para mergulhar de volta, mas essa decisão foi prematura e, infelizmente, o pedágio da estrada e a pressão me alcançou e eu atingi um ponto de ruptura“, explicou ele na ocasião.

“Depois de falar com minha equipe e profissionais de saúde, preciso tirar algum tempo para curar e cuidar de mim e da minha saúde mental, em primeiro lugar. Assim que houver mais atualizações eu prometo que que vocês saberão. Amo vocês, pessoal” .

Apesar do afastamento dos palcos, Shawn Mendes foi confirmado como atração musical no festival Rock in Rio deste ano. O cantor desembarca em solo brasileiro em setembro, com apresentação marcada para o dia 22.

Retorno à música

Shawn Mendes vem dando pequenos indícios de retorno à música desde o início do ano. Mas, foi neste fim de semana, que o cantor passou a publicar alguns vídeos que mostram os bastidores da criação de seu novo projeto.

Na web, fãs de Shawn se mostraram ansiosos e com expectativa alta em torno do comeback do músico: “Shawn Mendes 5 tá vindo mesmo, Meu Deus!!!” , escreveu um, referindo-se a um possível quinto álbum de estúdio do astro. “Ele vai voltar com tudo! Que saudade”, disse outro.