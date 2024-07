Marcelo de Assis Rock in Rio 2024 quebra recordes com produtos licenciados

Há menos de dois meses da estreia do Rock In Rio Brasil 40 Anos , a organização divulgou nesta terça-feira (24) que 300 produtos passaram por licenciamentos em 20 categorias , todos com o branding do evento, marcando um recorde para merchandising do festival.

Entre os números superlativos, serão uma tonelada e meia de chocolates KitKat , o equivalente a cerca de 36 milhões de unidades, 35 milhões de latinhas da Coca-Cola , 10 milhões de chicletes Trident , 6 milhões de embalagens de salsichas Seara e uma linha exclusiva de carros Polo Rock in Rio da Volkswagen .

De acordo com a organização, são quase 100 milhões de unidades de produtos licenciados com apenas cinco produtos.

Junto com a Angra Marcas , empresa parceira no licenciamento da marca Rock in Rio , esse marco vem crescendo exponencialmente, desde 2011. Ao longo das edições no Brasil, o festival já atingiu a marca de mais de 3,6 mil produtos licenciados.

A venda de produtos oficiais e licenciados supera anualmente as expectativas não apenas do público, mas também da própria organização, que continuamente busca inovações associadas a uma alta qualidade na entrega aos consumidores.

O sucesso ao longo das edições incentiva a associação das marcas com o evento, além de estimular a criação crescente de produtos que incorporam um cuidado meticuloso nos detalhes, uma característica intrínseca ao DNA do festival.

“A cada ano o Rock in Rio se consolida ainda mais como uma plataforma de comunicação, que busca dialogar com públicos variados e com uma pluralidade de conteúdos e experiências que vai muito além da música. Associar-se com a marca Rock in Rio entrega para as empresas uma conexão com os fãs do festival durante todo o ano e não somente nos dias de evento. A credibilidade do evento junto às marcas se comprova através dos relacionamentos de longo prazo que estabelecemos com as mesmas”, avalia Luis Justo , CEO do Rock in Rio .

Divisão dos produtos no Rock In Rio

Os produtos estão divididos em 20 categorias , um acréscimo de seis em comparação com a última edição: alimentos, bonés, chapéus e viseiras, óculos e relógio, refrigerante, vestuário, higiene bucal, suplemento, copos térmicos, chinelos, pins, aplicativo de delivery, imãs e chaveiros, chocolate, roupa íntima, beleza, aves, frios e congelados, instrumentos musicais, chiclete, montadora e tênis .

A variedade e quantidade de itens se deve à parceria do festival com 25 marcas que apostam no Rock in Rio por sua solidez e por entregar para seus fãs muito mais do que produtos, mas experiências que ficam para sempre na memória de cada um.

Os preços dos produtos variam de R$ 8,90 até R$ 93.000,00 e alguns já podem ser encontrados nos pontos de venda físico e online de cada marca.