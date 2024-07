The Music Journal Brazil [object Object]

O roqueiro Lenny Kravitz disponibiliza nesta quarta-feira (24) o inédito clipe Blue Electric Light inspirado no rock dos anos 1980 e 1990 . A faixa, que é parte integrante de Blue Electric Light , o 12º álbum de estúdio do artista, está disponível em todas as plataformas digitais pela BMG .

Gravado em seu estúdio nas Bahamas, Blue Electric Light mantém uma das características clássicas da discografia do artista: ele tocou e gravou quase todos os instrumentos, contando com poucos colaboradores, como o guitarrista Craig Ross, que o acompanha há décadas.

Combinando a energia do rock com o groove da soul music e elementos psicodélicos , o novo disco é descrito como atemporal, explosivo, romântico e inspirador em sua coleção de 12 faixas.

No início de junho, Lenny se apresentou na final da UEFA Champions League , em Wembley , em um show televisionado para mais de 200 países .

Cantor, compositor, produtor, ator, designer e ícone da moda, o rockstar vive um ótimo momento na carreira: somente em 2024, Lenny foi imortalizado com uma estrela na Calçada da Fama , em Hollywood (EUA), e recebeu um Global Impact Award da Recording Academy , que foi entregue pouco antes do Grammy Awards deste ano.

Lenny Kravitz também foi indicado ao Globo de Ouro de Melhor Trilha Sonora original com a música Road to Freedom , do longa-metragem Rustin , da Netflix , e confirmou para outubro sua primeira residência em Las Vegas .

Com mais de 30 anos de carreira e 40 milhões de discos vendidos ao redor do mundo, Lenny Kravitz ganhou quatro prêmios Grammy consecutivos, além de estabelecer o recorde de mais vitórias na categoria Melhor Performance Vocal de Rock Masculino .

Lenny Kravitz anuncia show único no Brasil em novembro

Na última quinta-feira (20), o cantor Lenny Kravitz anunciou seu retorno ao Brasil, com a turnê mundial Blue Electric Light , apresentando o 12º álbum de sua prolífica carreira.

No repertório, além de músicas do álbum que dá nome a turnê, lançado este ano e aclamado pela crítica, um setlist repleto de clássicos do artista, que farão todos vibrarem e cantarem juntos.

O lançamento do novo álbum e o anúncio da turnê reforçam um ano marcante para o astro do rock, apelidado pela Billboard de Lennaissance . Este ano, Kravitz também foi homenageado com uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, com o Prêmio Ícone da Música no People’s Choice Awards 2024 e o com Prêmio Ícone da Moda do CFDA (Council of Fashion Designers of America), por seu papel não apenas como um dos músicos mais respeitados do rock, mas também como uma grande influência na moda.

Vale lembrar que o astro fará uma série de apenas cinco shows em Las Vegas . A residência no Dolby Live no Park MGM , será realizada entre os dias 18 e 26 de outubro de 2024 .

O show único no Brasil será no dia 23 de novembro no Allianz Parque, em São Paulo. Clientes Santander terão direito a uma pré-venda exclusiva.

A venda geral de ingressos abriu nesta quarta-feira (24), às 10h , no site www.eventim.com.br e a partir das 11h , na bilheteria do Allianz Parque – Avenida Francisco Matarazzo, 1705.

