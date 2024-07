Laís Seguin Jack Osbourne confia em ‘terapias alternativas’ para tratar EM

Jack Osbourne , de 38 anos, abriu-se sobre seu diagnóstico de esclerose múltipla (EM) em um episódio recente do The Osbournes Podcast . O apresentador discutiu suas escolhas de tratamento, revelando que optou por usar “terapias alternativas” ao invés de medicamentos tradicionais para a doença.

Diagnosticado com EM em abril de 2012, pouco após o nascimento de sua filha Pearl Clementine, Jack explicou que atualmente não utiliza tratamentos farmacológicos convencionais. “Fiz alguns tratamentos de terapia alternativa ao longo dos anos. Não tomo medicamentos tradicionais para EM atualmente,” afirmou.

Osbourne detalhou que tem seguido um regime de “muita suplementação” e mencionou um recente procedimento de terapia biocelular realizado na coluna, onde células foram injetadas em seus discos espinhais. A terapia biocelular, segundo a Association for the Advancement of Blood & Biotherapies, é usada para substituir ou reparar tecidos danificados com células humanas.

“Fiz um procedimento chamado selamento de disco,” observou Jack, explicando que, embora não esteja diretamente ligado à EM, ele prefere esse tipo de tratamento. “Eu gosto da noção de alternativa. Embora eu acredite que produtos farmacêuticos também têm resultados incríveis, eu escolho não seguir esse caminho no momento,” acrescentou.

Em resposta a uma pergunta de sua mãe, Sharon Osbourne , sobre a combinação de terapias alternativas e tratamentos farmacêuticos, Jack disse que vê ambos como opções válidas. “Eu simplesmente escolho não seguir o caminho dos medicamentos para minha EM agora, mas estou absolutamente aberto a isso, se necessário,” afirmou.

Jack também comentou sobre a terapia biocelular realizada no Stem Cell Institute de Los Angeles, destacando que muitos acreditam que é necessário ir ao exterior para esse tipo de tratamento. “Se alguém estiver lutando com qualquer condição de saúde e quiser explorar a terapia biocelular, é um cenário realmente interessante agora,” disse ele.

Ele também discutiu a visão de que a esclerose múltipla poderia estar relacionada a um vírus proveniente do estômago, uma teoria mencionada em novos estudos. “Minha crença é que com meu sistema imunológico, as coisas simplesmente se compactaram,” disse Jack. “Não acho que houve um evento singular que tenha desencadeado a EM.”

A esclerose múltipla é uma doença autoimune que causa a destruição da mielina, a camada protetora das fibras nervosas, afetando a comunicação entre o cérebro e o resto do corpo.

