Filho de John Lennon lamenta possível esquecimento das músicas do pai

Sean Lennon , de 48 anos, filho mais novo do músico John Lennon (1940-1980), expressou recentemente sua preocupação com a possibilidade de esquecimento das obras de seu pai. Em uma entrevista ao jornal britânico The Times, Sean, que também é cantor, falou sobre sua missão de manter viva a memória e o legado musical do ex-Beatles.

O caçula é fruto do relacionamento de John Lennon com a artista plástica Yoko Ono. Ele concedeu a entrevista no contexto da divulgação de seu trabalho na nova mixagem do álbum Mind Games , o quarto disco da carreira solo de seu pai, lançado em 1973. Durante a entrevista, Sean destacou a importância da carreira solo de John Lennon, comparando-a com o período em que seu pai integrava os Beatles.

“Algo que distingue a carreira solo do meu pai é como as letras dele ficaram mais pessoais”, refletiu Sean. “Elas são como um diário, e é minha missão chamar atenção para as músicas do meu pai. É um compromisso meu não apenas com ele, mas com o mundo”. Em um tom mais emotivo, Sean Lennon lamentou o fato de que, no mundo atual, muitas coisas significativas estão sendo esquecidas.

“No mundo como está hoje, as pessoas se esquecem de muitas coisas que nunca achei possível serem esquecidas. Me recuso a deixar isso acontecer com as músicas dele [John Lennon], elas significam muito para mim”. Sean também é o irmão mais novo de Julian Lennon, de 61 anos, o primogênito de John Lennon, fruto do casamento do cantor com a artista plástica Cynthia Lennon (1939-2015), com quem esteve casado entre 1962 e 1968.

Yoko Ono introduziu heroína para John Lennon

Em um novo livro sobre os Beatles intitulado All You Need is Love , trechos revelados pelo jornal britânico The Sunday Times trazem à tona uma revelação de Yoko Ono. Segundo o livro, foi ela quem mostrou a John Lennon como consumir heroína. Aos 91 anos, a artista e empresária relembrou em entrevista sua primeira experiência com a droga em Paris, descrevendo-a como uma “experiência linda”.

No entanto, Yoko negou que tenha sido a responsável por tornar John Lennon dependente da substância, afirmando que “ele não tomaria nada a menos que quisesse”. Nos depoimentos para o livro, Yoko também mencionou que ela e Lennon nunca injetaram heroína, apenas a cheiraram. Apesar das revelações contidas no livro, Yoko Ono ainda não se pronunciou publicamente sobre a divulgação desses trechos na mídia internacional.

Em 1967, Yoko Ono começou a namorar John Lennon. Dois anos depois, em 1969, passaram a viver juntos e oficializaram a união em 20 de março do mesmo ano. O casal teve um único filho, Sean Taro Ono Lennon, nascido em 9 de outubro de 1975, em Nova Iorque, por parto normal. Yoko ficou viúva em 1980, após onze anos de casamento, quando John Lennon foi assassinado por um fã obcecado.