Na última segunda-feira (22), a Apple TV+ revelou o trailer da 2ª temporada de Pachinko . A série é baseada no romance de Min Jin Lee, lançado em 2017.

Pachinko narra a história de quatro gerações de uma família coreana que se mudou para o Japão antes do início da Segunda Guerra Mundial. De acordo com a sinopse oficial da 2ª temporada, “ as histórias paralelas começam em Osaka em 1945, onde Sunja é forçada a tomar decisões perigosas para a sobrevivência de sua família durante a Segunda Guerra Mundial, e em Tóquio em 1989, onde Solomon explora novos e humildes começos. ”

No trailer, Koh Hansu (Lee Min-ho) se reúne com Sunja (Minha Kim) em Osaka, no Japão, devastada pela guerra, depois de quase duas décadas separados. “ Já se passaram 14 anos. Como você me achou ?” Sunja pergunta ao ver Hansu. “ Eu nunca perdi você” , ele responde.

De acordo com a Variety, outros membros do elenco da segunda temporada incluem Yuh-Jung Youn, Jin Ha, a recém indicada ao Emmy Anna Sawai, Eunchae Jung, Soji Arai, Junwoo Han, Jimmi Simpson e Sungkyu Kim.

Vale destacar que a primeira temporada de Pachinko , estreou em março de 2022 e foi indicada ao Emmy pelo excelente design do título principal. O projeto ganhou prêmios no Gotham Awards de 2022 para séries inovadoras e no Critics Choice Awards de 2023 para melhor série em língua estrangeira.

Soo Hugh atua como criador da série, escritor e produtor executivo com Michael Ellenberg, Lindsey Springer e Theresa Kang. Leanne Welham, Arvin Chen e Sang-il Lee atuam como diretores da 2ª temporada.

Vale lembrar que a segunda temporada de oito episódios estreará globalmente em 23 de agosto.

