Marcelo de Assis [object Object]

A cantora Sabrina Carpenter está muito próxima de voltar a emplacar uma música no topo do chart britânico ainda nesta semana e desta vez com o megahit Please Please Please .

Tal resultado chega na sequência de outro êxito da cantora: no dia 24 de junho , Sabrina Carpenter chegou ao topo da parada Hot 100 da Billboard nos EUA, o que foi motivo de comemoração para a cantora nas redes sociais.

“MEU PRIMEIRO #1 no Billboard HOT 100!!!!!!! E Espresso em #4.. Estou imensamente grata por isso certamente vou lembrar-me sempre deste dia para o resto da minha vida!”, celebrou Carpenter em sua conta oficial no Instagram.

Sobre Please Please Please , single disponibilizado nas plataformas digitais pela Universal Music , via Island Records , a popstar em ascensão revelou seu apreço pelo single: “Amo profundamente esta música” , disse. “Obrigado a todos os que ouviram e tornaram tão divertido ter estas músicas no mundo. Mais virão em breve”.

Tal agradecimento se estendeu aos co-autores Jack Antonoff e Amy Allen , além da engenheira Laura Sisk .

Contudo, a briga será boa no Official Charts Company do Reino Unido porque Angel Of My Dreams , o single da estreia solo de Jade , ex- Little Mix , segue na ponta da lista dos singles mais ouvidos da região britânica. E se mantiver o impulso, se tornará o single solo de maior sucesso até o momento.

Na disputa pelo topo dos charts no Reino Unido também se encontra Jimin , do BTS , que está a menos de 100 unidades vendidas com o seu single Who e pode ultrapassar Jade ainda no decorrer desta semana.

Quem também pode entrar no TOP 20 do Reino Unido é o grupo Stray Kids , com o seu novo single Chk Chk Boom .

Sabrina Carpenter realizou show em realidade virtual pela Meta

Na última sexta-feira (19), a cantora Sabrina Carpenter realizou um show que foi transmitido em realidade virtual pela Meta .

No clipe, Carpenter é vista dançando no palco a faixa Espresso , juntamente com seus dançarinos em um palco com cenário vintage

De acordo com a Billboard, os fãs podem transmitir o show de realidade virtual em Music Valley, um dos mundos da Meta Horizons disponíveis nos fones de ouvido Meta Quest. A série de shows dá aos fãs acesso à primeira fila em um espaço imersivo e virtual de realidade que permite assistir ao conteúdo e interagir com outros espectadores.

Recentemente, Carpenter comemorou a vendas de todos os ingressos de sua turnê que começa em setembro.

“E de repente vocês esgotaram toda a turnê Short N’ Sweet. Muito obrigado a todos!!! Mal posso esperar para te ver na estrada”, escreveu em seu Instagram.

Vale lembrar que a série de apresentações com 33 datas pela América do Norte começa no dia 23 de setembro , um mês após lançar o álbum que leva o mesmo nome da turnê.

Vale destacar que recentemente a cantora alcançou o topo da parada Hot 100 da Billboard com o single Please Please Please .

“Estou imensamente grata, então, com certeza, sempre me lembrarei desse dia, pelo resto da minha vida!”, afirmou.