Djenifer Henz

Ah, os rumores! Eles estavam em alta, indicando que nossa adorada Kim Cattrall ganharia mais tempo de tela na terceira temporada de And Just Like That… . Mas, como um balde de água fria na esperança dos fãs, a própria diva veio ao público negar tudo.

Em uma reviravolta digna de uma série de TV, Kim Cattrall , a eterna Samantha Jones , decidiu quebrar o silêncio e esclarecer as coisas via X o antigo Twitter . Uma fã, empolgada com a possível participação prolongada da atriz, publicada em uma matéria da revista Elle , e Kim respondeu com um toque de classe e sinceridade:

#AndJustLikeThat – It Looks Like #KimCattrall (aka Samantha Jones) Will Be Back For ‘And Just Like That…’ Season 3 After All! https://t.co/nl5BI0szC9 — Jennifer ~ Real Mom of SFV ✌️ (@RealMomOfSFV) July 20, 2024

Ah, isso é fofo da sua parte. Mas, não participei. Comentou Kim Catrall.

Sabemos que, embora os detalhes completos dos bastidores não sejam públicos, é de conhecimento geral que Kim Cattrall e Sarah Jessica Parker têm um histórico de desentendimentos. A condição de Cattrall para qualquer participação não é contracenar diretamente com Parker, o que limita bastante as opções de roteiro. Além disso, Cattrall deixou claro que está pronto para seguir em frente e explorar novos projetos.

Para quem não está por dentro, And Just Like That.. . é o spin-off que se passa uma década após os eventos de Sex and the City 2 (2010). Nele, vemos Carrie Bradshaw , Miranda Hobbes e Charlotte York embarcando em novas aventuras amorosas, familiares e profissionais, agora no auge dos 50 anos. É um revival que mexe com o coração de todos os fãs da série original.

No segundo ano do spin-off, Cattrall fez uma breve, mas significativa, chamada via telefonema para Carrie Bradshaw . Para quem não lembra, as duas personagens não se deram bem, e Samantha se mudou para Londres, perdendo o contato com as amigas. A primeira temporada mostrou um desentendimento entre Samantha e Carrie , e agora, há planos de um futuro reencontro para uma reconciliação tão esperada.

Os fãs de Sex and the City e And Just Like That… podem ficar desapontados com a confirmação de Cattrall , mas muitos ainda mantêm a esperança de que, de alguma forma, Samantha retorne de maneira mais significativa no futuro. Enquanto isso, os fãs continuam a desfrutar das novas aventuras de Carrie , Miranda e Charlotte .

Apesar da ausência do ícone Samantha Jones, And Just Like That… continua.

A Lenda de Samantha Jones

Samantha Jones não é apenas uma personagem; ela é um verdadeiro ícone da cultura pop. Interpretada magistralmente por Kim Cattrall, Samantha trouxe à série “Sex and the City” uma dose de ousadia, humor e consequências que cativaram milhões de fãs ao redor do mundo. Como publicitária destemida e glamourosa do grupo, Samantha sempre foi a voz da liberdade sexual e da independência feminina, quebrando tabus e redefinindo padrões com seu estilo de vida sem desculpas e sem arrependimentos.

A série original Sex and the City , que foi entre 1998 e 2004, foi repleta de momentos icônicos protagonizados por Samantha. Quem pode esquecer sua batalha contra o câncer de mama e a forma como ela lidou com a doença com uma mistura de vulnerabilidade e força? Ou sua decisão de namorar um homem muito mais jovem e seu romance com o charmoso Smith Jerrod ? Esses e muitos outros momentos consolidaram Samantha como uma personagem complexa e inspirada.

Desde a estreia da série em 1998 até seu fim em 2004, Samantha Jones se tornou um símbolo de empoderamento para muitas mulheres. Ela mostrou que é possível ser bem-sucedida, confiante e ainda assim vulnerável em momentos de amor e amizade. Seus conselhos francos e muitas vezes hilários sobre relacionamentos e sexo se tornaram bastante memoráveis, elevando Samantha ao status de uma das personagens mais queridas e lembradas da televisão.

Em uma época em que as mulheres ainda lutavam contra estereótipos restritivos, Samantha foi uma lufada de ar fresco. Sua atitude positiva em relação ao sexo e sua independência financeira inspiraram muitas mulheres a abraçar sua própria força e sexualidade.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis