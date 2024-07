Laís Seguin Kate Beckinsale reage após apoio público de Britney Spears

Kate Beckinsale , de 50 anos, repostou uma mensagem de Britney Spears , de 42, que expressou sua frustração com os haters que têm criticado a atriz nas redes sociais devido à aparência. A cantora escreveu que estava inspirada a apoiar a outra famosa, que ela admira especialmente por ser de Londres, e lamentou o tratamento cruel que a colega tem recebido.

“Eu adoro Kate Beckinsale, especialmente porque ela é de Londres! Notei o quão incrivelmente cruéis as pessoas estavam sendo com ela no Instagram, criticando a idade dela e dizendo que ela precisava de um conteúdo mais apropriado. Ela está na casa dos cinquenta e achei incrível como ela respondeu com um laço no cabelo, parecendo ter quatro anos. É triste ver essa crueldade” , escreveu Spears.

Após reconhecer seus próprios haters e se defender, Spears concluiu sua postagem com uma declaração de solidariedade. “Vou fazer uma sessão de fotos com Kate e dizer à família Osbourne, conhecida por ser a mais chata, para ir se f**er” , referindo-se ao recente desentendimento com Ozzy Osbourne, que criticou seus vídeos de dança postados nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por XILA MARIA RIVER RED (@britneyspears)

Reação de Kate à postagem de Britney Spears

Beckinsale respondeu repostando a mensagem de Spears nas redes sociais, agradecendo publicamente à cantora de “Womanizer” por seu apoio. “ Mulheres apoiando mulheres é minha coisa favorita. Obrigada @britneyspears, rainha guerreira de todas as rainhas, por sua postagem incrivelmente doce. Todo amor de volta”, escreveu Beckinsale, acompanhada de emojis e corações rosas.

Beckinsale tem enfrentado o que ela descreve como “bullying insidioso” nas últimas semanas devido a críticas sobre sua aparência. Recentemente, ela foi acusada de realizar cirurgias plásticas, o que negou veementemente. Em maio, Beckinsale usou o Instagram para abordar o tema e acabar com os rumores.

“Detesto falar sobre isso porque odeio contribuir para essa conversa, mas o bullying insidioso ao longo do tempo realmente cobra seu preço” , disse Beckinsale em um vídeo comparando sua aparência em diferentes idades. “Toda vez que posto algo, sou acusada de fazer cirurgia plástica, usar Botox ou preenchimentos. É uma forma sutilmente cruel de intimidar.”

Spears, que também enfrentou críticas, recentemente foi atacada por Ozzy Osbourne e sua família, que expressaram desdém por seus vídeos de dança em um episódio do The Osbournes Podcast. Ozzy e seus familiares, incluindo Sharon, Jack e Kelly, criticaram a cantora, chamando seus vídeos de “tristeza”. Apesar das críticas, Spears continua a postar vídeos de dança com entusiasmo em seu perfil no Instagram.