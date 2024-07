Mayra Dugaich Bruce Springsteen entra para lista de bilionários da Forbes

Na última sexta-feira (19), Bruce Springsteen entrou para a lista de bilionários da Forbes .

De acordo com a publicação, o astro do rock de 74 anos atingiu um patrimônio líquido estimado em US$ 1,1 bilhão. Em relação a outros músicos que alcançaram o status de bilionário, ele está abaixo de Jay-Z (US$ 2,5 bilhões), Rihanna (US$ 1,4 bilhão) e Taylor Swift (US$ 1,3 bilhão).

Vale destacar que grande parte da riqueza de Bruce Springsteen vem de seu catálogo, que ele vendeu de volta para sua gravadora de longa data, a Columbia Records, por US$ 500 milhões em 2021, o maior negócio de todos os tempos para um conjunto de trabalho individual. Naquela época, suas gravações haviam acumulado 65,5 milhões de vendas nos Estados Unidos, incluindo seus álbuns multiplatinados Born In The U.S.A . e The River .

“Sou um artista que pode realmente dizer que quando assinei com a Columbia Records em 1972, vim ao lugar certo. Durante os últimos 50 anos, os homens e mulheres da Sony Music trataram-me com o maior respeito como artista e como pessoa. Estou emocionado porque meu legado continuará a ser cuidado pela Empresa e por pessoas que conheço e em quem confio.”, disse em comunicado na época.

Vale lembrar que ele permaneceu fazendo turnês nos últimos anos. Em 2023 vendeu mais de 1,6 milhão de ingressos e gerou US$ 380 milhões em receitas, de acordo com a Pollstar.

Segundo a Billboard, ele chegou ao topo da parada Billboard 200 por 11 vezes ao longo de sua carreira. Seu álbum mais recente, Only the Strong Survive , estreou na 8ª posição nas paradas em 2022.

Bruce Springsteen retorna ao TOP 100 nos EUA com single country

Quase 50 anos após sua estreia na Billboard , o lendário roqueiro Bruce Springsteen marca sua primeira aparição no TOP 100 dos EUA na categoria Hot Country Songs .

Springsteen também retorna a Billboard Hot 100 geral pela primeira vez em mais de 15 anos .

De acordo com os relatórios da Billboard datados de 20 de julho , a colaboração de Bruce Springsteen na canção Sandpaper de Zach Bryan se tornou um grande sucesso nos EUA . A faixa está incluída no álbum The great American Bar Scene , o mais recente trabalho de Bryan .

O disco chega ao topo das paradas de melhores álbuns de streaming, melhores álbuns de música country e melhores álbuns de rock e alternativo da Billboard , além de alcançar a segunda posição entre os discos mais vendidos dos Estados Unidos , com base nos relatórios de vendas de 5 a 11 de julho .

Sandpaper alcançou 7,1 milhões de plays nas plataformas digitais nos EUA, além de uma audiência de 22 mil pessoas nas transmissões de rádio no país. O single também vendeu 1.000 downloads em sua primeira semana, de acordo com os dados da Luminate .