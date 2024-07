Laís Seguin Simone Mendes repercute em plataformas digitais com ‘Mulher F***’

Simone Mendes está vivendo um momento de grande sucesso com seu mais recente single, “Mulher F***”. A música, que tem gerado bastante agitação nas redes sociais e plataformas digitais, conquistou um desempenho notável desde o pré-lançamento. Antes mesmo de sua estreia oficial, o pré-release da faixa acumulou quase duas mil criações no TikTok.

Após o lançamento, “Mulher F***” rapidamente se tornou um sucesso viral, gerando mais de 21 mil criações no TikTok, com uma média de mais de três mil novas postagens diárias. No Instagram, o áudio oficial da música ocupa atualmente a segunda posição, acumulando mais de 7 mil reels. O videoclipe, parte do projeto “Cantando Sua História”, também tem se destacado, alcançando a 14ª posição entre os vídeos em alta no YouTube.

Esse sucesso é refletido no desempenho geral de Simone Mendes, que atualmente conta com sete músicas no Top 200 do Spotify Brasil. Entre elas, “Dois Tristes” figura na 26ª posição e “Mulher F***” está em 102º lugar. A poderosa letra de “Mulher F***”, que aborda temas de respeito e valorização das mulheres, ressoou profundamente com os ouvintes.

Simone expressou seu entusiasmo pela recepção da música, destacando a importância da mensagem: “Desde a primeira vez que ouvi essa música, me apaixonei. A letra é forte e traz muita verdade sobre muitos relacionamentos por aí. Nós, mulheres, merecemos respeito e sermos cuidadas pelos nossos parceiros. Amor e respeito são a base para qualquer união”. Simone tem 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Simone Mendes participou de single do Padre Marcelo Rossi

No dia 31 de maio, o Padre Marcelo Rossi lançou a nova faixa colaborativa “A Casa é Sua”, em parceria com a cantora Simone Mendes. O single faz parte de “Amorização”, o mais recente álbum do sacerdote, que já está disponível nas plataformas digitais por meio da Sony Music. “A Casa é Sua” também ganhou um lyric video, que pode ser assistido no canal oficial do padre no YouTube.

O sacerdote explicou que a intenção por trás da música e do álbum é espalhar amor em um mundo repleto de negatividade: “Em tempos onde prevalece o ódio, nosso desejo é curar corações. Com certeza, a colaboração com a Simone vai surpreender e tocar corações, guiando-os para Jesus,” afirmou.

A canção chegou até Padre Marcelo em 2018, e tanto ele quanto seu pai sentiram imediatamente que a música era ideal para o Santuário: “Quando ouvimos a música pela primeira vez, soubemos que ela representava o Santuário. A introdução é particularmente poderosa, começando com um verdadeiro convite: ‘Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar’. O refrão também é forte, mas a abertura tem um impacto profundo,” disse.