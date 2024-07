Marcelo de Assis Fernando e Sorocaba celebram o sucesso de ‘Churrasco On Fire’

O Churrasco On Fire , maior evento gastronômico em público do Brasil, desenvolvido pela dupla Fernando e Sorocaba , tem inúmeros motivos para comemorar. No primeiro semestre de 2024 , a label realizou 13 edições recebendo mais de 35 mil pessoas . Foram consumidos mais de 20 mil quilos de proteínas e servidos mais de 25 mil hambúrgueres . Esses números só reafirmam o evento como uma das maiores celebrações gastronômicas do Brasil .

O grande diferencial do Churrasco On Fire , se destaca por ocorrer sempre à tarde em um espaço estrategicamente escolhido, proporcionando aos participantes uma experiência completa durante o período mais agradável do dia. O evento oferece um famoso open churrasco premium e um show de três horas com a dupla Fernando e Sorocaba , garantindo entretenimento e gastronomia de alta qualidade.

Eventos de grande porte, como o Churrasco On Fire, desempenham um papel crucial na economia local: eles atraem um grande número de visitantes, gerando um aumento significativo na demanda por serviços de hospedagem, alimentação, transporte e comércio. Em cada edição deste evento, uma média de 350 a 400 pessoas atuam em sua operação, abrangendo diversas funções essenciais para o seu sucesso.

A realização de bons eventos não apenas para celebrar a cultura e o entretenimento, mas também desempenha um papel fundamental no estímulo econômico e no fortalecimento das economias locais , promovendo o desenvolvimento sustentável e a prosperidade regional .

Em algumas cidades, Fernando e Sorocaba surpreenderam o público ao entrar no palco dirigindo uma F-150 , reforçando a parceria com a marca de automóveis Ford , da qual são embaixadores.

Daniel Justo , presidente da Ford América do Sul , expressa a importância desta parceria: “Para nós, a associação com a dupla Fernando e Sorocaba e com a Lable Churrasco On Fire, representa um passo importante na nossa estratégia de relacionamento com todos os públicos e territórios que temos sinergia”

A cenografia especial do Churrasco On Fire

A cenografia é um espetáculo à parte, com um palco em formato de “T”, painéis de LED e diversos pontos instagramáveis, criando uma atmosfera visualmente deslumbrante. Fernando prepara seu famoso arroz carreteiro no palco, enquanto Sorocaba canta grandes hits no meio da multidão, tornando cada edição do Churrasco On Fire uma celebração única da música, do churrasco e da conexão entre as pessoas. Além disso, o evento oferece uma imersão completa no universo automotivo da Ford, com um car display exclusivo.

“A gente tem muito orgulho da história que estamos construindo com o Churrasco On Fire, criamos tendências e estamos mudando o mercado. Cada edição é única e uma oportunidade muito especial para nós e nossos fãs”, afirma Sorocaba. “Os nossos fãs merecem sempre o nosso melhor, buscamos inovar a cada projeto! Ver a alegria do público é maravilhoso! Queremos levar o Churrasco On Fire para o Brasil inteiro,” complementa Fernando.

Desde a sua criação, o Churrasco On Fire já realizou 78 edições , conquistando uma legião de fãs e tornando-se um marco no calendário de eventos gastronômicos do Brasil. Em todas essas edições, mais de 103.760 quilos de proteínas foram consumidos, demonstrando a grandiosidade e o sucesso desse evento que celebra a paixão pelo churrasco e pela música.

O Churrasco On Fire não é apenas um evento, mas uma experiência inesquecível para amigos e familiares.