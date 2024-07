Laís Seguin Daniela Mercury esclarece suposta rivalidade com Ivete Sangalo

Daniela Mercury foi a convidada do programa “Sem Censura”, da TV Brasil, onde resolveu acabar com os rumores de uma suposta rivalidade com Ivete Sangalo . Em uma conversa descontraída com a apresentadora Cissa Guimarães , a cantora baiana manifestou sua admiração por Ivete e afirmou que nunca existiu qualquer inimizade entre elas, como muitos acreditavam.

“Não! As mulheres têm que ser ainda mais unidas, a gente já sofre demais! É muita besteira, as mulheres já passam por tanta dificuldade, é muita burrice, não é? De jeito nenhum! A gente tem que celebrar uma a outra, colocar pra cima! A gente tem que celebrar mesmo” , declarou Daniela, de forma a encerrar de vez as especulações sobre rivalidade.

A declaração de Daniela Mercury rapidamente ganhou destaque entre os usuários do X, antigo Twitter. Uma seguidora comentou: “Que bom que a Daniela Mercury falou abertamente sobre isso, porque as pessoas ficam cultivando essa história fantasiosa” . Outra acrescentou: “É isso, e viva essas duas mulheres talentosas, de fibra, que o Brasil inteiro ama” .

Em novembro do ano passado, Daniela e Ivete surpreenderam o público ao trocarem um beijo na boca durante o programa “Pipoca da Ivete”. Na ocasião, Daniel Cady , marido de Ivete, comentou sobre o beijo, dizendo: “Aquele beijo teve um valor simbólico, uma demonstração de carinho, afeto, admiração por tudo que aquela artista representa. Se as pessoas se beijassem mais, o mundo não estaria em guerra” .

Rivalidade entre @danielamercury e @ivetesangalo ? Claro que não! Daniela fala sobre a importância da união entre as mulheres! #SemCensura pic.twitter.com/93O4ftVIQj — TV Brasil (@TVBrasil) July 18, 2024

Carreira de Daniela Mercury

Multifacetada, Daniela Mercury é cantora, compositora, bailarina, instrumentista, atriz, empresária e produtora musical. Sua carreira notável no gênero axé lhe rendeu o título de Rainha do Axé. Ao celebrar vinte anos de carreira em 2013, Daniela já havia vendido mais de vinte milhões de discos globalmente.

Entre seus muitos prêmios, destacam-se um Grammy Latino pelo álbum “Balé Mulato – Ao Vivo”, seis Prêmios da Música Brasileira, um prêmio da APCA, três prêmios Multishow e dois prêmios VMB por melhor videoclipe e fotografia. Além de sua carreira musical, Daniela foi jurada e mentora nos programas “Popstars”, “Superstar” e “The Voice Kids Portugal”.

Formada em dança pela Universidade Federal da Bahia, Daniela começou seus estudos na arte aos quatro anos, tornando-se professora de jazz, dança moderna e balé clássico, além de se especializar em dança afro e contemporânea. Iniciou sua carreira profissional aos quinze anos, tanto cantando quanto dançando, e estreou em um trio elétrico na mesma idade.

Seu primeiro álbum, lançado em 1991, foi seguido por “O Canto da Cidade” em 1992, catapultando-a ao sucesso nacional e trazendo o axé music à evidência. Ao longo dos anos, Daniela lançou diversos álbuns e singles de sucesso como “Swing da Cor”, “O Canto da Cidade”, “À Primeira Vista”, “Rapunzel”, “Nobre Vagabundo”, “Ilê Pérola Negra (O Canto do Negro)”, “Mutante”, “Maimbê Dandá”, “Levada Brasileira” e “Oyá Por Nós”. Ela também gravou um DVD comemorativo dos 25 anos do Cirque du Soleil e participou do Festival Internacional de Jazz de Montreal.