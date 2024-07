Laís Seguin Maraisa volta a usar aliança e sugere reconciliação com ex-noivo

Maraisa e Fernando Mocó , seu ex-noivo, voltaram a se seguir nas redes sociais poucos dias após anunciarem o fim do noivado. O casal, que tinha casamento marcado para outubro, surpreendeu os fãs com essa suposta reaproximação.

Em um recente vídeo publicado no perfil da cantora sertaneja, os seguidores notaram que ela voltou a usar a aliança de noivado. “Aliança no dedo? Ih, já voltou”, comentou um seguidor. Outro escreveu: “Sua felicidade é a minha! Vem casamento”.

No vídeo, Maraisa, usando um vestido branco curto, canta uma versão adaptada da música “Página de Amigos”, de Chitãozinho e Xororó . “Como é que eu posso ser amigo. De alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo. Tudo dele e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer.

Pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dele ainda vive em mim” , diz o trecho.

Além disso, a cantora desarquivou fotos com Fernando Mocó, o que levantou ainda mais especulações sobre uma possível reconciliação entre os dois. O relacionamento deles começou no ano passado. Na época, Maraisa expressou seu desejo de formar uma família: “Essa hora chega para todas” , disse ela.

Carreira de Maraisa

A dupla Maraisa e Maiara, conhecida como “As Patroas”, conquistou o público com sucessos como “10%”, “Se Olha no Espelho”, “No Dia do Seu Casamento” e “Medo Bobo”, todas presentes no álbum “Ao Vivo em Goiânia” (2016), que alcançou o topo das paradas brasileiras. Posteriormente, lançaram o DVD “Ao Vivo em Campo Grande”, com músicas como “Bengala & Crochê”, “Sorte Que Cê Beija Bem”, “Como Que Larga Desse Trem” e “Combina Demais”, entre outras 22 faixas.

Em seguida, lançaram o DVD “Reflexo”, destacando as canções “Nem Tchum”, “Não Abro Mão” e “Traí Sim”, esta última com a participação de Zé Neto & Cristiano. A dupla também lançou um projeto mais intimista, “Aqui em Casa”, gravado no quintal da residência, incluindo a faixa “Aí Eu Bebo”. Atualmente, Maraisa e Maiara vivem em Goiânia e são reconhecidas como ícones do subgênero musical feminejo, destacando-se no cenário sertanejo brasileiro.

Maiara e Maraísa começaram a cantar aos cinco anos de idade, subindo ao palco pela primeira vez durante o Festival da Canção. Em março de 2004, lançaram seu álbum intitulado “Geminis Totalmente Livre”. Em termos de educação, Maiara iniciou cursos de direito e música, mas concluiu apenas o de música, interrompendo a faculdade de direito no quinto período. Maraísa, por sua vez, começou a estudar relações internacionais e música, mas também concluiu apenas o curso de música, deixando relações internacionais no quinto período.