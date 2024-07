Djenifer Henz [object Object]

Depois da Anitta brilhar como a professora Jéssica na série Elite , a cantora brasileira agora vai protagonizar um filme nos Estúdios Globo . A notícia foi revelada pela coluna Play do jornal O GLOBO , mantendo todos os detalhes sob sigilo por enquanto.

Segundo a jornalista Ana Luiza Santiago , o projeto é descrito como um grande projeto , prometendo trazer Anitta em um papel principal que promete surpreender. A artista, conhecida por hits como Funk Generation , já teve algumas participações especiais em novelas e séries, além de ter emprestado sua voz para dublagens nacionais.

Anitta não é estranha às telas, já que fez aparições como ela mesma em várias produções. Ela interpretou Sabrina em Amor de Mãe , mostrando sua versatilidade além da música. Em uma entrevista à QUEM no ano passado, Anitta já havia revelado seus planos de protagonizar um filme este ano, e parece que agora tudo está se concretizando.

Enquanto aguardamos mais detalhes sobre o novo projeto cinematográfico , Anitta está aproveitando suas merecidas férias na Europa ao lado de amigos como Marina Sena e MC Daniel , além de outros influenciadores digitais conhecidos. Depois de uma turnê internacional intensa com mais de 22 shows pela Europa e Estados Unidos , a cantora está recarregando as energias antes de embarcar nessa nova aventura no cinema.

A Baile Funk Experience , sua primeira turnê internacional, foi um sucesso, impulsionada pelo lançamento de seu disco de funk trilíngue em abril. Anitta continua mostrando que está pronta para conquistar novos desafios, mantendo-se no topo e expandindo seus horizontes no mundo do entretenimento.

Com sua determinação e talento inegáveis, Anitta está pronta para brilhar ainda mais nas telonas. Mal podemos esperar para ver qual será o próximo capítulo dessa história emocionante!

Veja quando a cantora mostrava seu lado noveleira nas redes sociais

Antes de se tornar parte do universo televisivo, ela já demonstrava seu interesse e entusiasmo pelas tramas das 9.

Agora, enquanto aguardamos para vê-la brilhar ainda mais nas telas de cinema, podemos relembrar esses momentos que mostram como a vida pode surpreender e realizar sonhos que antes pareciam distantes.

Cheias de Charme, novela que conquistou o público em 2012 com suas empreguetes , foi uma das tramas que cativou Anitta . Ela se divertia com os bordões e o bom humor da história protagonizada por Taís Araujo e outras grandes atrizes

Pra mostrar que a vida tem suas surpresas boas, olha esse post de 2011. Anitta elogiou Thiago Martins , o Ryan, pela sua estreia em uma novela das 9 (antiga 20h), mas será que ela imaginava que sua própria estreia seria ao lado dele?

Seus comentários divertidos e às vezes nostálgicos revelam o quanto ela sempre esteve conectada com o mundo das telinhas, muito antes de fazer parte dele como atriz.

Anitta é simplesmente incrível, né? Ela arrasa como cantora, empresária, atriz. É muito talento para uma pessoa só! O que essa mulher não faz, gente?

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis