Laís Seguin Natalie Portman revela apoio de Rihanna durante divórcio

Natalie Portman revelou que a cantora Rihanna desempenhou um papel crucial ao ajudá-la a enfrentar o divórcio. A artista de 43 anos compartilhou detalhes sobre o apoio recebido da diva pop durante uma participação no programa de Jimmy Fallon .

Portman foi casada com o dançarino e coreógrafo Benjamin Millepied por 11 anos. Eles se conheceram durante as filmagens de “Cisne Negro” (2010), filme que rendeu a Portman o Oscar de Melhor Atriz em 2011. Juntos, o casal tem dois filhos: Aleph , de 12 anos, e Amalie , de sete anos.

O casamento de Natalie Portman e Benjamin Millepied terminou após rumores de uma suposta traição do dançarino em 2023, envolvendo a ativista ambiental Camille Étienne .

Sem entrar em detalhes sobre o divórcio, Portman comentou sobre a vida pessoal atual: “Acho que todo mundo que passou por um divórcio deveria ter a Rihanna dizendo que você é uma mulher f*****. Ela falou tudo o que eu precisava ouvir” .

Segundo Portman, Rihanna fez o elogio durante um encontro na mais recente edição da Paris Fashion Week, em janeiro. A atriz relembra ter respondido à cantora: “Você está de sacanagem comigo?” .

Portman encerrou o tema em meio a risos, destacando a importância do encontro: “Foi um momento definitivo para a minha vida”. A atriz participou do programa de Jimmy Fallon para divulgar seu novo trabalho, a série “A Dama do Lago”.

Vida pessoal de Rihanna

Rihanna teve uma série de relacionamentos amplamente divulgados pela mídia. Ela começou a namorar Chris Brown em 2007, mas o relacionamento terminou de forma tumultuada em 2009 devido a um episódio de violência doméstica.

Em seguida, teve um relacionamento com Drake entre 2009 e 2016. Em 2017, iniciou um relacionamento com o empresário saudita Hassan Jameel , que terminou em janeiro de 2020.

Em 2021, Rihanna assumiu o namoro com o rapper americano ASAP Rocky . No início de 2022, o casal foi flagrado confirmando que esperavam seu primeiro filho.

Em 19 de maio de 2022, Rihanna deu à luz um menino, cujo nome foi revelado em maio de 2023 como RZA Athelston Meyers , em homenagem ao líder do Wu-Tang Clan. Em 2023, foi confirmada sua segunda gravidez, e seu segundo filho, Riot Rose Mayers , nasceu em agosto daquele ano.

Além da música, Rihanna se destacou como empresária com a criação da FENTY, sua marca de moda e beleza. Ela também foi destaque em campanhas de moda, incluindo uma campanha de inverno para a Woolrich em 2018.

Desde 2019, Rihanna é considerada a artista musical feminina mais rica do mundo, com um patrimônio líquido estimado em 600 milhões de dólares. Em 2020, ela figurou na lista do Sunday Times como a terceira musicista mais rica da Grã-Bretanha.