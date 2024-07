Djenifer Henz [object Object]

Netflix não deixou os fãs na mão ao soltar um vídeo de bastidores cheio de emoções e revelações da temporada final de Stranger Things . Eles dizem que essa será a melhor temporada e que estão tão ansiosos quanto os fãs para contar essa história.

A última temporada de Stranger Things está na metade de suas gravações. Millie Bobby Brown , nossa eterna Eleven, abriu o coração sobre como é doido crescer na frente das câmeras desde os dez anos. A atriz começou as gravações falando que estava pronta para se despedir desse trabalho, mas conforme se envolveu com as filmagens admitiu sua tristeza com o fim do programa. Mas, sério, quem não ficaria com um nó na garganta?

Eu comecei [a gravar a série] quando tinha 10 anos. Agora, já tenho 20. É bem estranho, diz Millie Bobby Brown

Sadie Sink , a incrível Max, tá aproveitando cada segundo dessa reta final como se fosse a última festa do colégio. É emoção que não acaba mais!

E o Noah Schnapp , nosso Will Byers, não podia deixar de jogar um verde sobre como está sendo tudo isso. É uma montanha-russa de sentimentos, mano , disse ele. E é isso mesmo, Stranger Things é uma verdadeira montanha-russa emocional .

Com a promessa de uma temporada final ainda mais selvagem e fora de controle , a gente já tá contando os dias para ver como eles vão fechar essa história que conquistou o mundo. Afinal, é a década de 1980 batendo na porta da nostalgia de todo mundo, e a Netflix tá garantindo que vai ser épico!

Esses atores não são só talento, são uma família. E nós, aqui do lado de cá da tela, estamos prontos para embarcar nessa despedida que promete ser histórica. Então, prepara o coração e o lencinho , porque Stranger Things tá só começando a nos preparar para o final mais emocionante de todos os tempos!

Conspirações na última temporada

Com a última temporada de Stranger Things se aproximando, é hora de mergulhar de cabeça nas teorias malucas que os fãs adoram especular desde o início. Do Mundo Invertido aos experimentos bizarros de Hawkins Lab, cada episódio da série da Netflix trouxe mais perguntas do que respostas, alimentando nossa obsessão por teorias conspiratórias.

Antes de dizer adeus aos nossos queridos habitantes de Hawkins , vamos relembrar algumas teorias divertidas que circulam sobre Stranger Things.

Aqui estão algumas teorias que deixam os espectadores especulando:

O Mundo Invertido é Real? Muitos fãs acreditam que o Mundo Invertido de “Stranger Things” poderia existir na vida real, talvez como uma dimensão alternativa ainda não descoberta.

Onze e o MKULTRA: A teoria conecta o passado sombrio de Onze com o projeto MKULTRA da CIA , sugerindo que seus poderes psíquicos são resultado de experimentos secretos do governo.

Os Pais de Onze: Há quem especule que Hopper e Joyce poderiam ser os pais biológicos de Onze, criando teorias baseadas em pistas sutis ao longo das temporadas.

A Natureza dos Demogorgons: Teorias sugerem que os Demogorgons não são simplesmente criaturas do Mundo Invertido, mas sim manifestações de emoções negativas ou experimentos científicos gone wrong.

O Futuro de Hawkins: Com o final da série se aproximando, fãs especulam sobre o destino de Hawkins e se novas ameaças podem surgir após o fechamento do portal para o Mundo Invertido.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis