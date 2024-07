Laís Seguin Ludmilla exibe novo visual e aparece com ouro nos dentes

A cantora Ludmilla surpreendeu os fãs ao compartilhar uma série de fotos nas redes sociais onde exibe uma joia de ouro nos dentes, conhecida como grillz, um acessório popular na cultura hip-hop e na cena da música urbana.

Para complementar o figurino, a cantora escolheu um lenço com tons vibrantes de rosa, verde, preto e azul. Além do lenço, Ludmilla usava um boné, uma camiseta e calças oversized, para compor um visual despojado e moderno.

Nas imagens, Ludmilla aparece acompanhada da esposa, Brunna Gonçalves , e do rapper Veigh . Os comentários na publicação foram cheios de elogios.

“Minha nega doce” , declarou Brunna. “Muito estilo” , comentou a apresentadora Maisa . “A mais gangsta do baile” , afirmou Veigh, destacando a atitude e o estilo da cantora.

Essa não é a primeira vez que Ludmilla surpreende com uma mudança de visual. Recentemente, a artista mostrou seus novos dreads longos e platinados.

Parceria de Ludmilla e Veigh

Veigh tem se destacado como trapper. Nascido em Itapevi, São Paulo, ele começou a trajetória profissional aos 17 anos. Antes de se dedicar à música, trabalhou como garçom, puxador de lojas na Rua 25 de Março e atendente de telemarketing.

A partir de 2020, seus hits transformaram não apenas sua vida, mas também a de sua família. Ele conseguiu realizar o sonho de comprar uma casa para sua mãe, uma conquista que trouxe estabilidade e tranquilidade após anos de mudanças constantes devido ao aumento dos aluguéis.

Ele também fez uma colaboração com Ludmilla na faixa “Sim ou Não”, parte do projeto “Numanice #3”. Além dela, Veigh expressou o desejo de colaborar com outros artistas brasileiros, como Seu Jorge , e internacionais, como Pharrell Williams .

“A Lud me convidar foi incrível. Eu sempre postava no Twitter que queria fazer coisas como ela faz, ter um evento próprio, criar um movimento na música. Participar de um projeto com ela foi um marco na minha carreira” , afirmou em entrevista para a Quem.

Apesar de suas letras frequentemente abordarem temas como bebidas e uso de drogas, Veigh deixou claro que não faz uso dessas substâncias. Ele acredita que seu diferencial no trap está na sua autenticidade.

“Eu não fico inventando uma persona para aparecer na internet. Eu sou quem eu sou, e as pessoas veem muita verdade em mim, se identificando mais. Apesar da fama, ainda consigo me comunicar muito com a rapaziada da minha quebrada” , concluiu.