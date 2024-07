Marcelo de Assis [object Object]

O single Not Like Us do rapper Kendrick Lamar voltou a figurar no topo do chart Billboard Hot 100 nesta segunda-feira (15) após ser impulsionada pelo seu clipe oficial disponibilizado no YouTube no dia 4 de julho .

Com isso, Not Like Us conquista sua segunda semana no topo da Billboard após estrear nesta mesma posição nove semana antes. Depois, se manteve entre a segunda e a sexta posição do chart nas últimas oito semanas.

Apenas duas músicas, neste mesmo período do ano, registraram mais tempo no chart, com nove semanas

cada: Vampire de Olivia Rodrigo em 2023 e Wrecking Ball , de Miley Cyrus em 2013.

Outro fator que turbinou o single nas plataformas foi a performance de Lamar no The Pop Out: Ken & Friends Concert , no qual o rapper executou a música por cinco vezes consecutivas. O show aconteceu no Kia Fórum , na Califórnia (EUA).

Todos esses dados da Billboard foram apurados pela Luminate .

Kendrick Lamar se apresentou no Brasil em 2023

Kendrick Lamar se apresentour no Brasil em novembro de 2023c omo uma das atrações do GPWeek , que aconteceu nos dias 4 e 5 em São Paulo , no Allianz Parque .

Além de Lamar , nomes como Thundercat e Sofi Tukker também estiveram no lineup do dia 5 de novembro .

No dia 4 , se apresentaram Swedish House Mafia, Halsey, Machine Gun Kelly e JXDN .

O GPWeek antecedeu o Grande Prêmio do Brasil de Formula 1 2023 .

Lamar lançou o elogiado álbum Mr. Morale & The Big Steppers com o qual conquistou o Grammy Awards 2023 na categoria Melhor Álbum de Rap .

Mais de Kendrick Lamar: é dele a turnê mais lucrativa da história do rap

Um dos grandes nomes do rap internacional da atualidade, o cantor Kendrick Lamar , que já havia conquistado a marca do álbum de rap mais ouvido do Spotify em 2022 Mr Morale & the Big Steppers , agora detém a marca da turnê mais lucrativa da história do rap. As informações são da Touring Data .

Com isso, Lamar alcança o topo da lista das turnês de rap mais lucrativas, superando Drake com Summer Sixteen Tour .

Com uma série de shows realizada nos EUA, Europa e Oceania , Lamar vendeu mais de 929 mil ingressos , arrecadando US$ 110,9 milhões (algo em torno de R$ 553 milhões no câmbio atual).

De acordo com o The New York Times , Lamar é o rapper mais importante de sua geração .