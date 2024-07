Marcelo de Assis [object Object]

O hit A Queda , da cantora Gloria Groove , bateu a marca histórica de 200 milhões de views no YouTube e se tornou a produção audiovisual mais assistida de sua carreira.

Dirigido por Felipe Sassi , o registro audiovisual apresenta homenagens a obras como American Horror Story , filmes do Zé do Caixão e a novela O Beijo do Vampiro .

Com uma temática forte da atualidade, Gloria critica a “cultura do cancelamento” na música lançada em 2021, com composição da cantora com Pablo Bispo , Lukinhas e Ruxell .

A música que faz parte do aclamado álbum Lady Leste possui certificado de diamante duplo no Brasil e entrou no ranking da revista Rolling Stone de melhores músicas já lançadas por drag queens no mundo, na sexta posição.

Gloria Groove finalizou na última sexta-feira (12), em Portugal, sua turnê europeia ALÔ, ALÔ! Euro Tour 2024, que passou por 10 países com sucesso de público.

Em agosto, a cantora se apresenta no Festival Aceita , em Belém, e em setembro no Rock in Rio .