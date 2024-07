Djenifer Henz [object Object]

Menina Má da Anitta , lançada lá em 2012, antes mesmo do estouro de Show das Poderosas , está ressurgindo das cinzas e conquistando os charts de streaming. Com direito a clipe na época, a música está tendo seus melhores dias agora, doze anos depois. A faixa começou a viralizar no TikTok e os fãs estão ansiosos para ver Anitta abraçar esse movimento.

A música, que nasceu nos beats da Furacão 2000 como funk e ganhou uma repaginada pop no álbum de estreia de Anitta, está bombando em 2024. Recentemente, teve seu maior dia de streams no Spotify , com cerca de 80 mil plays em 24 horas.

Atualmente, Menina Má é um dos áudios mais usados no TikTok , com 28,6 mil criações de vídeos ao som da faixa principal, sem contar as diversas variações que surgiram.