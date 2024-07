Mayra Dugaich Taylor Swift está há doze semanas no topo da Billboard 200

Foto: Divulgação

O álbum The Tortured Poets Department , de Taylor Swift , está na 12ª semana consecutiva em primeiro lugar na Billboard 200 e ultrapassou 1989 e Fearless.

O disco mais recente de Taylor vendeu 163.000 unidades de álbuns nos EUA na semana encerrada em 11 de julho, de acordo com a Luminate. O álbum estreou no topo das paradas em 4 de maio e ainda não saiu do primeiro lugar.

Vale destacar que The Tortured Poets Department superou o álbum Whitney Houston de 1987, Whitney , se tornou o único álbum de uma mulher a passar suas primeiras 12 semanas no primeiro lugar. O disco de Whitney passou as 11 primeiras semanas no topo da lista desde sua estreia em 1987.

Vale lembrar que a parada Billboard 200 classifica os álbuns mais populares da semana nos Estados Unidos com base no consumo medido em unidades de álbum, compilado pela Luminate.

Tanto 1989 , quanto Fearless ficaram cada um 11 semanas em primeiro lugar no ranking.

Taylor Swift estreia nova música durante show em Dublin

No último sábado (29), a cantora Taylor Swift surpreendeu os fãs que assistiam seu show em Dublin, na Irlanda. Pela primeira vez, ela cantou The Albatross ao vivo.

“ Espero (pelo set acústico) a noite toda porque essa é a parte do show que me mantém alerta ”, disse ao público. Ela então cantou a música de The Tortured Poets Department antes de cantá-la junto com Dancing With Our Hands Tied de Reputation .

Vale lembrar que a The Eras Tour passou por Amsterdam, nos dias 4, 5 e 6 de julho.

Vale destacar que um incidente mais sério aconteceu no show de sexta-feira (28) na Irlanda, quando fãs desidratados perto da frente do palco precisaram de assistência.

A cantora percebeu logo e chamou o socorro para os fãs.

“Precisamos de ajuda lá ”, disse ela perto do final da música Lavender Haze. “ Vejo que você conseguiu. Ótimo. Todos que trabalham neste estádio são incríveis.”, agradeceu.

Vale lembrar que na passagem de Taylor pelo Brasil em novembro de 2023, a fã Ana Clara Benevides morreu após passar mal no primeiro show da cantora no Rio de Janeiro. A jovem teve exaustão térmica causada pelo calor.

Vale destacar que Travis Kelce revelou detalhes sobre o momento surpresa que entrou no palco do show em Londres no podcast New Heights. Taylor trouxe seu namorado durante a apresentação de I Can Do It With a Broken Heart.