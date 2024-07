Laís Seguin Fafá de Belém aparece de cadeira de rodas durante show em Portugal

Fafá de Belém emocionou o público ao se apresentar no Festival de Música Brasileira, realizado na Figueira da Foz, cidade portuguesa do distrito de Coimbra, neste domingo (14) e fazer o uso de uma cadeira de rodas.

A cantora agradeceu o carinho dos fãs por meio das redes sociais. “Boom dia, alegria! Obrigada, Portugal. Obrigada a todos que estiveram presentes no nosso concerto. Foi lindo”, escreveu Fafá no Instagram.

Durante a apresentação, Fafá chamou a atenção ao surgir em uma cadeira de rodas e recebeu aplausos da plateia. Ela passou recentemente por um acidente doméstico que preocupou os fãs.

Em junho, a cantora tropeçou em um tapete em sua casa, o que resultou em uma lesão no joelho. “Dei um ‘tropicão’ no domingo. Não vi um tapete que está na minha casa há 40 anos – vocês sabem que eu sou distraída. E desse tropicão tive uma lesão no joelho” , explicou Fafá.

Apesar dos desafios, Fafá de Belém decidiu manter sua apresentação no Festival de Música Brasileira. A força e a determinação da cantora foram refletidas na performance.

Fafá de Belém enfrenta o luto

A cantora usou as redes sociais para compartilhar a dor pela perda do irmão mais velho, Kim . Em um vídeo emocionado, Fafá desabafou sobre como que está se sentindo e relembrou a importância dele em sua vida.

“Estou devastada, muito devastada. Mas queria falar um pouco de meu irmão. Meus dois irmãos, o mais velho e o mais novo, foram meus companheiros de vida. O mais novo se foi em 2019” , declarou.

Fafá recordou com carinho as aventuras e as descobertas compartilhadas com Kim durante a infância e adolescência. “Descobertas da vida, maluquice, doidice, loucura, teatro, gargalhadas, música. Ele trouxe a música para a minha vida” , lembrou.

Também revelou que o sonho de ser cantor originalmente pertencia a Kim, e não a ela. “É o que a gente busca de uma outra vida, é o que a gente caminha nessa vida, é um exercício diário de amor, paciência, verdade e afeto” , refletiu.

Fafá mencionou um momento especial em que sentiu a presença de seu irmão na tarde de sua partida. “Almocei e hoje à tarde me deu um sono imenso. Talvez ele tenha passado aqui para me dar um beijo. Consciente seria impossível” , comentou.

Ela finalizou sua homenagem destacando a crença de que seu irmão agora está em boa companhia. “Paulo André, Rui Barata, Galdino, Veloso, tanta gente. E hoje à noite, vai ter festa no céu”, concluiu Fafá.