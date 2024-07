Laís Seguin Anitta se emociona com inauguração de escola que ajudou a construir

Reprodução/Instagram

A cantora Anitta , de 31 anos, se emocionou em uma postagem nas redes sociais ao presenciar a inauguração de uma escola na comunidade de Bengo, na Angola, neste domingo (14).

A artista contribuiu financeiramente para a construção da instituição de ensino através da ONG Zuzu for Africa, que tem como missão apoiar a infância e as crianças do continente africano.

Uma representante da ONG agradeceu a cantora pela generosidade durante a transmissão ao vivo e destacou o impacto significativo da doação financeira.

“Temos uma escola que você proporcionou para nós. Agradecemos a Deus, pedimos pela sua vida e saúde. Tenha sucesso na sua carreira. Muito obrigada, mesmo. Precisamos muito da sua ajuda, por favor, continue nos ajudando” , disse emocionada.

A ONG também manifestou seu agradecimento nas redes sociais, reforçando a importância da contribuição de Anitta para a realização deste sonho. “Obrigada, Anitta, por tornar esse sonho realidade e ajudar a transformar a realidade da comunidade de Bengo!”, escreveu a organização.

“Obrigada, gente! Tudo lindo, muito lindo. Amei, estou impressionada com a rapidez que vocês montaram tudo isso. Que Deus possa continuar me abençoando para eu continuar compartilhando com vocês, e que a gente faça tudo cada vez maior” , respondeu a cantora, visivelmente emocionada.

O envolvimento de Anitta com ações sociais

A nova escola inicialmente atenderá 40 crianças e oferecerá duas refeições diárias e material escolar para os alunos. A iniciativa promete ser um marco importante na vida dessas crianças, ao proporcionar educação e melhores condições de vida.

“Minha ajuda não seria nada sem o trabalho de vocês” , completou Anitta, reconhecendo o esforço coletivo da equipe da ONG. Além da inauguração da escola, Anitta recebeu uma homenagem especial da equipe.

Em uma das salas da instituição, foi pintada uma imagem da cantora, e o local foi apelidado de “Clube da Anittinha” . A cantora também participou da inauguração do parquinho da escola, que inclui gangorra, escorregador e outros brinquedos.

“Nenhuma dessas crianças brincou em um parquinho antes” , comentou outra pessoa da equipe, ressaltando a novidade e a alegria proporcionada às crianças.

Este gesto solidário de Anitta não é um caso isolado em sua carreira. A inauguração da escola em Bengo é mais um exemplo do impacto positivo que a cantora tem além dos palcos.

Recentemente, Anitta também apareceu em outras notícias por suas apresentações ao lado de Kylie Minogue em Londres e por sua rápida recuperação após um incidente com uma água-viva em Ibiza.