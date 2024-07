Djenifer Henz [object Object]

Pabllo Vittar alcançou pela primeira vez o Top 16 do Spotify Global com “ Alibi ”, uma colaboração internacional ao lado da irani-holandesa Sevdaliza e da francesa Yseult , superando 31,6 milhões de reproduções na plataforma.

Além de Pabllo Vittar, diversos artistas pop brasileiros também deixaram sua marca, conquistando posições destacadas entre as músicas mais tocadas do mundo, com alguns alcançando o topo das paradas.

Confira os momentos mais memoráveis, incluindo outras figuras influentes como Anitta , que também impactaram significativamente o cenário global da música.

#27 – “Chico”, Luísa Sonza



A cantora Luísa Sonza também deixou sua marca no Spotify Global com a música “ Chico ”. A faixa, que se destacou por sua melodia cativante e letras emotivas, alcançou a 27ª posição no ranking global . Este sucesso consolidou ainda mais a posição de Sonza como uma das principais artistas pop do Brasil.

#26 – “R.I.P.”, Sofia Reyes, Rita Ora e Anitta

Anitta , em parceria com Sofia Reyes e Rita Ora , conquistou a 26ª posição no Spotify Global com “ R.I.P. ” . A canção, que combina diferentes estilos e idiomas, se tornou um hit internacional, destacando a versatilidade e o apelo global da artista brasileira.

#24 – “Me Gusta”, Anitta, Cardi B e Myke Towers



Anitta repetiu o feito com “ Me Gusta ”, uma colaboração com Cardi B e Myke Towers , que chegou à 24ª posição no Spotify Global. O single, com sua mistura de ritmos brasileiros e latinos, conquistou fãs ao redor do mundo e recebeu milhões de streams.

#24 – “DANÇARINA”, Pedro Sampaio e MC Pedrinho



Pedro Sampaio e MC Pedrinho também garantiram seu lugar na lista com “ DANÇARINA ”. A faixa, que se tornou um fenômeno nas redes sociais e nas pistas de dança, atingiu a 24ª posição no Spotify Global , demonstrando a força do funk brasileiro.

#19 – “Downtown”, Anitta e J Balvin

“ Downtown ”, a colaboração de Anitta com J Balvin , chegou ao 19º lugar no Spotify Global . A música, que mistura reggaeton com batidas brasileiras, tornou-se um dos maiores sucessos internacionais de Anitta e ajudou a solidificar sua carreira fora do Brasil.

#18 – “Vai Malandra”, Anitta

Com “ Vai Malandra ”, Anitta alcançou a 18ª posição no Spotify Global . O hit, que celebra o funk carioca e foi gravado no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro , conquistou tanto o público brasileiro quanto o internacional, destacando a cultura e o som do Brasil.

#16 – “Alibi”, Sevdaliza, Pabllo Vittar e Yseult

Pabllo Vittar fez história novamente com “ Alibi ”, ao lado de Sevdaliza e Yseult . Esta faixa, que mistura diferentes culturas e estilos musicais, atingiu a 1 6ª posição no Spotify Global , marcando mais um marco importante na carreira de Pabllo.

#8 – “BELLAKEO”, Peso Pluma e Anitta.

“ BELLAKEO” , uma colaboração entre Peso Pluma e Anitta , chegou à 8ª posição no Spotify Global . A faixa é mais uma prova da capacidade de Anitta de criar hits que ressoam com públicos de diversas partes do mundo

#1 – “Envolver”, Anitta



O maior destaque entre os artistas pop brasileiros no Spotify Global é Anitta com “ Envolver ”. A música chegou ao topo do ranking global, conquistando a primeira posição e solidificando o status de Anitta como uma estrela internacional.

Pabllo Vittar: A Primeira Drag Queen a Conquistar o Top 50 Global no Spotify

A cantora Pabllo Vittar alcançou um marco significativo na música global ao se posicionar no Top 16 Global do Spotify, sendo a primeira drag queen a alcançar esse feito excepcional. Sua colaboração em “ Alibi “, ao lado de Sevdaliza e Yseult , está liderando as paradas e atualmente ocupa a posição 16 no ranking global do Spotify. Essa conquista não apenas reafirma sua influência no cenário musical, mas também destaca a importância da representatividade e diversidade na indústria.

Com mais de 6 milhões de ouvintes mensais na plataforma e uma base de 12 milhões de seguidores no Instagram, Pabllo Vittar continua a expandir fronteiras e a celebrar a diversidade cultural através do seu mais recente álbum “ Batidão Tropical Vol. 2 “