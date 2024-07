Mayra Dugaich Maraisa anuncia fim de noivado com Fernando Mocó: ‘Solteira’

Na última quinta-feira (11), a cantora Maraisa e Fernando Mocó adiaram a data do casamento, que estava marcado para 3 de outubro. De acordo com a assessoria da sertaneja, a decisão foi atribuída a problemas relacionados aos fornecedores da festa.

“Confirmo sim [que o casamento foi adiado]. A possibilidade de mudar a data do casamento não está relacionada a uma crise, e sim por falta de fornecedores em Goiânia para a data idealizada “, explicou a equipe da artista para a Quem.

No entanto, Maraisa, usou a palavra “ solteira ” durante o stories no Instagram. Ao mostrar o quarto do hotel em Belo Horizonte, a cantora mostrou um prato sozinho: “ Um prato, ou seja.. . [risos] solteira… “, disse.

No início da semana, ela e Fernando apagaram as fotos juntos no Instagram, levantando suspeitas de separação. Eles ainda deixaram de se seguir nas redes sociais.

Vale lembrar que ao completarem um ano juntos, Fernando fez uma declaração de amor e postou um compilado de fotos com a cantora. “Amor, já se passou um ano de vários que virão ao seu lado”, disse ele. “ Que nossa família, que está prestes a ser formar, seja linda e abençoada”.

Eles chegaram a terminar em novembro de 2023, mas reataram o noivado pouco tempo depois e passaram o Natal juntos.

Maiara e Maraísa lançam música tema da comédia ‘Minha Irmã e Eu’

A comédia Minha Irmã e Eu , dirigida por Susana Garcia ( Minha Mãe é Uma Peça 3 , Minha Vida em Marte ) e protagonizada por Ingrid Guimarães e Tatá Werneck , acaba de ganhar uma música exclusiva interpretada pela dupla sertaneja Maiara e Maraísa , já disponível nas plataformas digitais pela Som Livre .

A canção, que leva o mesmo nome do filme, foi composta por Ricardo Leão e Bárbara Dias especialmente para a produção, e já está disponível em todas as plataformas de áudio. A comédia já foi assistida por mais de 2 milhões de espectadores e se consagrou como o primeiro filme nacional a alcançar este número desde 2019 . O último filme a atingir essa marca foi Minha Mãe é Uma Peça 3 , também dirigido por Susana Garcia , e estrelado por Paulo Gustavo (1978-2021).

Minha Irmã e Eu estreou no dia 28 de dezembro de 2023 em 1.024 salas de cinema em todo país e contou também com sessões antecipadas desde 25 de dezembro .

No longa, Ingrid e Tatá vivem as irmãs Mirian e Mirelly , que nasceram em Rio Verde , no interior de Goiás . Elas não realizaram o sonho da mãe, Dona Márcia (Arlete Salles), de se tornarem uma dupla sertaneja e seguiram caminhos opostos na vida.

Mirian nunca saiu da cidade natal e se acostumou à rotina pacata do interior. Ela vive em função dos cuidados com a família – o marido Jayme (Márcio Vito), os filhos Jayme Júnior (Jaffar Bambirra) e Marcelly (Nina Baiocchi) e a mãe (Arlete). Já Mirelly ostenta uma vida glamourosa nas redes sociais ao lado de amigos famosos, como Lázaro Ramos e IZA .

Mas, na verdade, ela esconde que está com todas as contas atrasadas, vive em um conjugado apertado e trabalha como cuidadora dos animais de estimação das celebridades.

A produção conta com a participação de artistas convidados, entre eles IZA, Leandro Lima, Marcelo Laham, Lázaro Ramos, Taís Araújo , entre outros. O sucesso Pipoco , música interpretada por Ana Castela, DJ Chris no Beat e Melody , compõe a trilha, preparando o espectador para um road movie ambientado no interior de Goiás.

O filme tem produção da Paris Entretenimento , co-produção da Globo Filmes , Paramount Pictures, Telecine, Simba e distribuição da Paris Filmes . O roteiro é assinado por Ingrid Guimarães, Verônica Debom, Célio Porto e Leandro Muniz .