Marcelo de Assis [object Object]

O astro pop J Balvin nunca teve vergonha de atrair e compartilhar energia com as pessoas ao seu redor. Seu espírito colaborativo tem sido evidente desde o início de sua carreira, e isso nunca foi tão evidente quanto em seu tão aguardado álbum, Rayo , seu primeiro disco em três anos.

Para coincidir com o anúncio do álbum, Balvin lançou seu segundo single do projeto, intitulado Gaga , que foi produzido pelos criadores de sucessos globais Keityn e L.e.x.v.z, e traz a colaboração especial da sensação espanhola Saiko .

Embora as colaborações nesse álbum variem de grandes nomes atuais do reggaeton, como Chencho Corleone e Zion , os megastars compatriotas, como Feid e o ícone mexicano Carin Leon , é nas conexões com artistas globais emergentes, como as superestrelas espanholas Bad Gyal e Quevedo , que vemos a necessidade incansável de Balvin de elevar os talentos daqueles que o cercam, enquanto aproveita sua energia e influência para criar obras singulares que levam o gênero para a sua próxima era.

É essa necessidade sincera de conexão humana que levou Balvin a criar um álbum que mais parece uma festa em casa do que uma coleção de músicas. Rayo é a personificação de uma comunidade, e ouvi-lo é como ter um vislumbre de como seria a playlist ideal do artista, com os maiores nomes da música misturados com as novas estrelas do futuro.

O novo disco, que chegará às plataformas digitais pela Universal Music no dia 9 de agosto e que já se encontra em pré-venda , mistura reggaeton com elementos de pop eletrônico, dembow e sons urbanos , com colaborações entre velhos e novos amigos : Blessd, Dei V, Luar La L, Ryan Castro, Omar Courtz e YOVNGCHIMI .

J Balvin lançou clipe de ‘Gaga’ com apelo cinematográfico

Para acompanhar o novo single Gaga , foi criado um videoclipe com imagens impressionantes que proporcionam um primeiro vislumbre do universo cinematográfico de Rayo . Dirigido pelo visionário cineasta Jean Lafleur , uma produção da Antiestatico e filmado em Londres , a produção audiovisual transporta os espectadores para um hipnotizante mundo cromado que faz referência ao tema da capa do novo álbum, com o veículo metálico e seu icônico símbolo do “raio”, que pode ser encontrado ao longo de todo o vídeo.

O raio, em questão, tem sido um símbolo característico de Balvin por muitos anos, um testemunho da troca radiante de energia que é este novo trabalho do astro latino.

Cantor lançou ‘Triple S’ em março deste ano

J Balvin , o icônico artista colombiano e ícone da música mundial, está animado com o lançamento de seu mais recente single, intitulado Triple S .

A música, cujo acrônimo significa “ Suelta, Soltera y Sin nadie que la joda ” (“ Solta, Solteira e Sem Nada Que a Incomode” ), é um hino de autoconfiança para as mulheres e transmite uma mensagem de força e resiliência.

Para Balvin , Triple S representa um retorno às suas raízes, ao colaborar mais uma vez com os lendários Jowell & Randy , que foram fundamentais em seu início na indústria musical. Além disso, a oportunidade de trabalhar com De La Ghetto , a quem ele admira profundamente, foi um motivo de orgulho e uma experiência gratificante para o artista.

A produção de Triple S ficou a cargo dos talentosos Tainy e Subelo Neo , que criaram uma sonoridade nova, mas que resgata o DNA do reggaeton clássico , dos primeiros singles de Balvin .

Confira a tracklist de Rayo , o novo álbum de J Balvin :

1. Cosa de Locos

2. Polvo de tu Vida , com Chencho Corleone

3. Swat con Luar La L

4. Bajo y Batería

5. Doblexxó , com Feid

6. 3 Noches

7. Gaga , com SAIKO

8. Gato , com Bad Gyal

9. Lobo , com Zion

10. La Noche , com Dei V

11. Origami , com Ryan Castro e Blessd

12. Sólido

13. Stoker , com Carin León

14. Ganster

15. En Alta , com Omar Courtz, YOVNGCHIMI, Quevedo, Mambo Kingz e DJ Luian