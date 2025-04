Reprodução YouTube Macaulay Culkin e Donald Trump em 'Esqueceram de mim 2: Perdido em Nova York'

Chris Columbus, conhecido pela atuação como diretor no longa-metragem de comédia "Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York", mostrou o descontentamento de uma cena em que Donald Trump, atual presidente dos EUA, aparece na produção cinematográfica.

Em entrevista ao "San Francisco Chronicle", o cineasta ainda cogitou excluir a sequência do filme. "Se eu cortar , provavelmente serei expulso do país. Serei considerado praticamente inapto a viver nos Estados Unidos, então terei que voltar para a Itália ou algo assim", declarou.





"Anos depois, essa cena se tornou uma maldição. É algo que eu gostaria que não estivesse lá", acrescentou. A cena em que Trump aparece ocorre no Plaza Hotel, que era uma das propriedades dele. Nas filmagens, o protagonista Kevin McCallister (Macaulay Culkin) interage com o político.





Relembre

Em 2020, Columbus polemizou ao afirmar que Trump só deixou a equipe de gravação filmar no Plaza Hotel com uma condição: que ele aparecesse na obra. Donald, no entanto, nega a versão do diretor e afirma que 'imploraram' para que ele aparecesse no filme em uma época na qual a agenda dele estava cheia.