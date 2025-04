Divulgação The Town apresenta Quebrada, o novo e potente palco do festival que tem Belo como embaixador





A Cidade da Música do The Town ganha ainda mais novidades para sua segunda edição. Na última terça-feira (16), o festival apresentou um palco inédito, que vai emocionar quem passar por ele: o Quebrada . Carregado de personalidade e muita música, cultura e arte, este palco vai celebrar a autenticidade das periferias brasileiras, mostrando toda a potência dos talentos que vêm delas, sejam eles expoentes ou já consagrados.

Ao longo de cinco dias de The Town , o Quebrada contará com Belo como o embaixador do palco, além de MC Hariel, Black Pantera, Kayblack e Criolo entre os headliners, fazendo apresentações memoráveis e impactantes. Para aqueles que querem garantir um lugar no festival e aproveitar ao máximo as performances que quem se apresentar no local, a organização do festival também anunciou a data da venda geral de ingressos.

O público já pode começar a se preparar para adquirir o ingresso, que este ano acontece a partir do dia 27 de maio e, desta vez, logo no início da tarde, ao meio-dia, na plataforma da Ticketmaster Brasil. Antes disso, a pré-venda exclusiva para clientes Itaú e membros do The Town Club começa em 20 de maio, também ao meio-dia. Já aqueles que adquiriram o The Town Card — ingresso sem data pré-definida e que teve todo o montante disponível esgotado em apenas quatro horas — poderão, a partir de amanhã até 26 de maio, escolher o dia que desejarem ir ao festival (após o dia 26 de maio, a escolha do dia que o fã deseja ir fica sujeita à disponibilidade).

Reprodução/ Redes Sociais Mariah Carey, destaque do dia 13 de setembro, no The Town





Na programação do primeiro fim de semana, no dia 06 de setembro, na São Paulo Square se apresentam Stacey Ryan, Joabe Reis e São Paulo Square Big Band com Tony Gordon.

Já no dia 7, é a vez de Green Day (headliner), Sex Pistols featuring Frank Carter, Bruce Dickinson e Capital Inicial no Skyline, Iggy Pop, Pitty, CPM22 e Supla & Inocentes no The One e Kamasi Washington, Orquestra Mundana Refugi e São Paulo Square Big Band com Clariana na São Paulo Square.

No fim de semana seguinte, no dia 12 de setembro, a São Paulo Square recebe Snarky Puppy, Leo Gandelman e São Paulo Square Big Band com Alaíde Costa e Claudette Soares.

Já no dia 13, Mariah Carey (headliner), Jessie J e Ivete Sangalo estarão no Skyline, enquanto Jacob Collier, Vanessa Moreno e São Paulo Square Big Band com Annalu & Ricardo Arantes fazem show na São Paulo Square.

No último dia de The Town, 14 de fevereiro, Katy Perry (headliner) e Camila Cabello estão no line-up do Skyline, enquanto a São Paulo Square tem performances de Jacob Collier, João Bosco Quarteto e São Paulo Square Big Band com Amanda Maria.