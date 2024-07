Mayra Dugaich [object Object]

Na última sexta-feira (5), a funkeira Valesca Popozuda lançou dois novos EPs: De Volta Para Gaiola: Amor e De Volta Para Gaiola: Amor De Verdade.

O lançamento Amor de Verdade marca o retorno de Valesca ao estilo ‘proibidão’, marcado por letras explícitas, já o De Volta Para Gaiola: Amor possui uma versão mais leve. Os EPs contam com três faixas cada.

“Eu quis fazer uma coisa que fosse a gosto de todos. Eu tenho um público que ama proibidões, mas tenho um público que curte uma coisa mais tranquila. Quis fazer desses dois tipos para ninguém deixar de consumir” , afirmou.

A introdução do projeto é feita com um poema da influenciadora Hana Khalil, criado exclusivamente para Valesca e que ela recita: “ saber o que seu corpo faz e resolver que você manda nele é um símbolo do meu legado até aqui”.

“No começo da minha carreira, eu já debatia sobre o feminismo no início do meu trabalho e não sabia. Eu vim de um público totalmente masculino, mas eu queria muitas mulheres comigo, cantando por liberdade, por não se importar com o que as pessoas vão achar, por medo da sociedade se fechar, com medo da sociedade. Por que o homem pode tudo e quando as mulheres aparecem com uma blusa transparente é vagabunda? Por que eles podem mostrar seus desejos e a gente não? É sobre buscar nossos direitos e liberdade ”, disse em entrevista a CNN Brasil.

Vale lembrar que os EPs já estão nas plataformas digitais.

