Cassio Pastrana Luciana Mello e Leci Brandão: uma colaboração histórica no EP ‘Casa da Lu’

No próximo dia 12 de julho, a cantora Luciana Mello presenteia os fãs com a regravação de “Só Quero Te Namorar” , disponível em todas as plataformas digitais e no YouTube. A faixa, composta por Leci Brandão , conta ainda com a participação especial da própria Leci, prometendo um encontro único de talentos.

“Casa da Lu” é um projeto especial em que Luciana Mello apresenta, neste primeiro momento, um EP com nove faixas. O diferencial? Participações especiais de seis mulheres icônicas do samba, cada uma trazendo sua força e representatividade para a música brasileira. O projeto é um verdadeiro tributo à diversidade e à riqueza cultural do nosso país.

Luciana Mello expressa sua honra em colaborar com artistas tão incríveis e representativas como Leci Brandão . Cada faixa desse projeto carrega uma história e uma emoção única, e a cantora está empolgada para compartilhar essa experiência com o público.

O lançamento celebra a alma e a essência do samba brasileiro, trazendo novas melodias e homenageando grandes nomes do cenário musical. A parceria entre Luciana Mello e Leci Brandão promete emocionar o público, unindo gerações e estilos em uma faixa que exala autenticidade e paixão.

Para ficar por dentro das novidades desse novo álbum, siga Luciana Mello nas redes sociais. Além de Leci Brandão , o projeto conta com as participações de Alcione , Marvvila , Fabiana Cozza , Mart’nália e Simone .