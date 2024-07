Marvvila lança terceiro bloco do projeto 'SÓ VVAMO'

The Music Journal Brazil [object Object]

Dando continuidade ao seu projeto cheio de referências e homenagens, Marvvila libera o terceiro bloco de canções do audiovisual SÓ VVAMO , com participação de Péricles . O EP já está disponível nàs plataformas digitais pela Warner Music e ao seu canal oficial no YouTube , com seis faixas , sendo uma inédita e cinco regravações , que vão de MPB ao samba .

O destaque de Só VVAMO Vol. 3 é a faixa inédita Pode Escrever , de autoria de Bruno Gabryel e Rodrigo Oliveira . Neste pagode raiz de tom romântico, os versos retratam um desabafo profundo de quem, por se sentir desvalorizado dentro de uma relação, promete virar a página e superar: “Pode escrever / vou te esquecer / eu fiz tudo certo pra pessoa errada / quando perceber / o que eu fui pra você / vai lembrar de tudo que perdeu por nada”.

Em colaboração com Péricles , a artista lança dois medleys : a regravação de Feito pra durar e Amei , ambas de autoria do próprio sambista; e a releitura das músicas Canção da despedida e Nosso amor quer paz .

O projeto traz ainda uma faixa/Pot-pourri de Por tão pouco , Como nunca amei ninguém e Vinhos e Lingeries , três grandes sucessos do grupo Exaltasamba , além de Hora da Partida e um medley de A dor desse amor com Quem de nós .

“Só VVAMO” é composto por quatro partes. Nele, Marvvila traz participações especiais e realiza um verdadeiro tributo a grandes artistas que serviram de inspiração e de referências em sua carreira. “O projeto está sendo muito especial pra mim, porque além de trazer canções que fazem parte da minha trajetória musical, consegui trabalhar com artistas que sempre admirei e de quem sou fã até hoje. Isso é de fato a realização de um lindo sonho pessoal e profissional”, concluiu a cantora.

Marvvila participou de álbum da mãe de Gloria Groove

Marvvila é mais uma participação confirmada no novo álbum de Gina Garcia , intitulado Tô Pronta . Com apenas 24 anos, a cantora conta com hits como A Pagodeira e Nosso Amor Quer Paz e 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify .

Além de Marvvila , a cantora baiana Assucena também marca presença no projeto.

As artistas juntam-se a Daniel Garcia , filho de Gina e conhecido como a drag queen Gloria Groove e Péricles , como convidados anunciados no novo álbum que está prestes a ser lançado. Além dos convidados anunciados, mais atrações, que serão anunciadas em breve, fazem parte de Tô Pronta .

“Fui muito agraciada por Deus, de ter convidado pessoas especiais e elas terem aceitado participar do meu novo projeto” , conta Gina .

A cantora dá boas-vindas à uma nova fase em sua trajetória artística com o novo projeto que resgata as origens da artista e promete conquistar o público.

Confira Só VVAMO Vol. 3 :