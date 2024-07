The Music Journal Brazil Globo anuncia programa de Trainee para pessoas negras e com deficiência

Nesta quinta-feira (4), a Globo abriu inscrições para seu primeiro Programa de Trainee exclusivo para pessoas negras e pessoas com deficiência . Com objetivo de reforçar o compromisso com a diversidade e inclusão, a iniciativa busca aumentar a representatividade na empresa, principalmente em cargos de liderança.

As inscrições serão abertas para o público externo e interno, permitindo que colaboradores Globo também participem da seleção e o processo seletivo vai até o fim do ano e os novos trainees têm previsão para começar em janeiro de 2025 .

Ao longo de 18 meses , o programa vai oferecer uma jornada acelerada de desenvolvimento, preparando os participantes para que possam ocupar cargos de coordenação nas diversas áreas da Globo.

Os candidatos devem ser maiores de 18 anos, formados entre janeiro de 2020 e dezembro de 2023 em qualquer curso de graduação ou tecnólogos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), ter no mínimo dois anos de vivência profissional e disponibilidade para trabalhar nas cidades do Rio de Janeiro ou de São Paulo , em modelo de trabalho híbrido ou presencial, de acordo com a área de atuação.

“Nos últimos anos, tivemos grande evolução na nossa pluralidade interna e queremos avançar ainda mais” , diz Georges Riche , diretor de recursos humanos da Globo. “É com entusiasmo que estamos lançando nosso primeiro programa trainee afirmativo, porque queremos, intencionalmente, potencializar a diversidade de nossas Lideranças”, declara o executivo.

O programa será dividido em quatro pilares: conhecimento, com treinamentos e participação em palestras e encontros; experimentação, com o uso do job rotation para o contato com diferentes áreas, projetos e desafios da Globo; sustentação, com seções de mentoria com executivos da empresa e profissionais especializados, além de conteúdos exclusivos para o autodesenvolvimento; e a avaliação, com feedbacks e ciclos periódicos de análise de desempenho.

Ao se inscrever, o candidato poderá concorrer a vagas nas trilhas de negócios , onde terá a oportunidade de contribuir no desenvolvimento de soluções de publicidade e em toda a cadeia de valor dos canais e produtos Globo ; de Tecnologia , onde terá contato com as soluções tecnológicas e multiplataformas, bem como a operação e distribuição de nossos canais e conteúdos; ou de Gestão Corporativa, em projetos estratégicos de recursos humanos, operações financeiras, estudos e pesquisas, comunicação e gestão da marca.

As inscrições para o programa podem ser feitas através do site: https://ciadetalentos.com.br/traineeglobo