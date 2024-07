Mayra Dugaich The Weeknd compartilha teaser misterioso e surpreende fãs

Na última terça-feira (2), The Weeknd postou um teaser misterioso em seu Instagram.

A postagem contém um vídeo e uma foto, sem legenda. Nos comentários, os fãs afirmaram se tratar do tão esperando novo álbum. Nos stories, o cantor compartilhou três imagens que remetem a cenários de um videoclipe.

Vale lembrar que o novo trabalho vai encerrar a trilogia iniciada com os álbuns After Hours (2020) e Dawn FM (2022).

Com mais de 74 milhões de seguidores no Instagram, a postagem conta com mais 1,9 milhão de curtidas.

The Weeknd acumula 7 singles certificados com diamante

The Weeknd se tornou o primeiro artista canadense a obter sete singles com certificação de diamante, após a certificação da RIAA de Save Your Tears e Die For You . Ele também é o quarto artista a obter sete ou mais faixas com certificação de diamante, o que marca pelo menos 10 milhões de unidades equivalentes vendidas.

Além disso, sua colaboração com Madonna e Playboi Carti, Popular, ficou muito mais popular: a música foi certificada como platina pela Recording Industry Association of America. De acordo com a RIAA, a certificação de platina para uma música reconhece 1 milhão de unidades certificadas nos EUA para uma música, e uma unidade equivale a um download permanente vendido ou 150 transmissões de áudio e/ou vídeo sob demanda.

Vale lembrar que ele é um dos três artistas que produziu sete singles de diamante ao longo de sua carreira, ao lado de Rihanna e Post Malone, este último detentor do recorde de mais singles certificados como diamante, com nove.

Vale destacar que o cantor tem mais de 106 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Confira: