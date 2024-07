Mayra Dugaich Paula Toller anuncia versão de ‘Nada Sei’ com Luísa Sonza

A cantora Paula Toller anunciou o lançamento de uma nova versão de seu sucesso Nada Sei com a participação de Luísa Sonza .

“Para celebrar os meus 40 anos de carreira, estou lançando o registro audiovisual da turnê “Amorosa”, que conta com grandes sucessos dessa trajetória tão emocionante!”, compartilhou nas rede sociais.

“‘Nada Sei’ é o single que vai abrir a comemoração, na próxima sexta-feira (05/07), com participação da maravilhosa @luisasonza!”, afirmou.

“Escolhi essa música para abrir o projeto Amorosa Audiovisual porque ela representa um grande marco na minha vida! Faltam só 3 dias”, escreveu.

Vale lembrar que a faixa foi gravada pelo Kid Abelha em 2002 no álbum Acústico MTV.

A faixa já está em pré-save. Ela estará em todas as plataformas digitais na próxima sexta-feira (5).

Paula Toller firma nova parceria e anuncia turnê ‘Amorosa’ para 2024

A cantora Paula Toller anunciou nesta sexta-feira (27) uma nova parceria com a produtora 30e para celebrar seus 40 anos de carreira na nova turnê Amorosa , que iniciará em 2024 com um show em Campinas (SP), no dia 13 de janeiro , no Royal . Depois, segue para o Rio de Janeiro , no Vivo Rio , no dia 26 de janeiro , onde haverá a gravação de um material audiovisual.

“O ano de 2023 estabeleceu uma conexão muito importante entre os artistas nacionais e a 30e. Nós queremos estar ao lado de representantes de diferentes gêneros musicais e de gerações diversas. O nosso intuito está em contar uma história junto desses artistas, de forma que se torne uma memória especial para o público. Certamente, a parceria com Paula Toller está só começando” , afirma Diogo Damascena , diretor artístico nacional da 30e .

No repertório de Amorosa , além dos grandes sucessos, Toller também apresentará seu último lançamento: “Com muita emoção, vamos tocar a música ‘Perguntas’, do Beni Borja, meu saudoso amigo e parceiro nos primórdios do Kid. Amorosa é uma celebração de toda minha carreira, mas também um propósito de vida daqui pra frente” , afirma a cantora e compositora.

O show é uma verdadeira antologia de toda sua carreira-solo e no Kid Abelha . Clássicos de 40 anos de carreira compõem o setlist , como Nada Sei, Lágrimas e Chuva, Amanhã é 23 e Como eu quero , entre outras, celebrando a especial conexão da artista com seu público. A direção musical e arranjos são do lendário produtor Liminha .

“O show tem um repertório de hits e, quando o público acha que terminou, mais hits! Montei o roteiro com o Liminha, nós amamos ver o público cantando do início ao fim. Tem também ‘Perguntas’ e ‘Eu amo Brilhar’, meus últimos lançamentos, tem uma homenagem a Rita Lee, tem pedidos das pessoas das redes sociais…é muita alegria nesse setlist!” , comemora a artista.

E continua: “O lindo cenário, do consagrado designer Gringo Cardia, é baseado nas imagens de Genaro de Carvalho, pintor e tapeceiro modernista. Havíamos trabalhado juntos na primeira grande turnê do Kid, em 1987, e em alguns clipes e capas de disco” , destaca Paula Toller .

A banda que acompanha Paula Toller tem Liminha com seu violão, mais Gustavo Camardella (violão e vocal), Pedro Dias (baixo e vocal), Gê Fonseca (teclados e vocal) e Adal Fonseca (bateria).

“O show vem para celebrar a minha conexão amorosa com o público, com a minha geração e as outras que estão vindo. Mesmo sendo um show de rock, traz a energia delicada e potente de João Gilberto, que ouvi sem parar e me deu muito conforto durante a pandemia. Sou uma pessoa de muita sorte por viver de música, ter um público entusiasmado e trabalhar com tantos artistas fabulosos, inclusive meus ídolos. O ‘tempo de serviço’ me deu muita confiança e isso transparece para a plateia” , encerra Paula Toller .

